Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане

4:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

В Казахстане считают, что проекты по строительству трёх ТЭЦ на угле Россия "притормаживает" специально. Эксперт Игорь Юшков прокомментировал Pravda.Ru ситуацию.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Промышленность

Министры энергетики двух государств подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ на угле в городах Казахстана во время переговоров в Астане на высшем уровне (Путин — Токаев) в 2023 году. Речь шла о Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт). К реализации проектов была привлечена ПАО "Интер РАО", а основным источником финансирования предполагался заём в рублях компании на льготных условиях в госбанках РФ.

По словам заместителя премьера Казахстана Романа Скляра, у "России возникли трудности" в получении льготного финансирования на оборудование, которое будет использоваться для строительства и работы ТЭЦ.

"Существует проблема по субсидированию процентной ставки по оборудованию. Инвестор может поменяться, конечно, если Россия не выделит средств. Потенциальных (других инвесторов) пока нет. Я думаю, в течение июня это будет понятно", — сказал Скляр журналистам.

В своём Telegram-канале эксперт по "нефтянке" и член общественного совета министерства энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов рассказал, что самостоятельно построить ТЭЦ Казахстан не сможет — "нет нужных компетенций и денег", поэтому под срывом находятся инвестпроекты в эквиваленте на 3 млрд долларов.

По его словам, этот проект был выгоден Казахстану который испытывает острый дефицит электроэнергии, а не РФ, которая гораздо проще заработает на экспорте в Казахстан своей электроэнергии. Что же касается иных инвесторов на ТЭЦ на угле, то их как не было, так и не будет в условиях активного продвижения климатической повестки. Но даже если и найдётся такой инвестор, то кредит он даст не в рублях, а в долларах или юанях и финансирование не будет льготным. Это скажется на тарифах на электроэнергию для населения.

Также эксперт предположил, что РФ увязала эти проекты с тем, что "Росатом" будет строить АЭС в Казахстане. Тогда, по его словам, "притормаживание" процедур со стороны российской компании выглядит логичным, поскольку Казахстан, судя по всему, решил сотрудничать с китайской China National Nuclear Corporation (CNNC).

В комментарии для Pravda.Ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отказался "связывать эти две истории с ТЭЦ и АЭС", так как Россия на очень высоком уровне обязалась на льготных условиях предоставить кредит "Интер РАО".

"И основная проблема сейчас именно в том, что "Интер РАО" пока не удаётся ни с кем договориться об этом льготном кредите", — сказал эксперт.

Эти трудности, по его словам, вызваны ситуацией в российской экономике — проблемой дефицита бюджета и высокой ставкой кредитования, которая сейчас гораздо выше, чем была в 2023 году. Игорь Юшков также предположил, что стороны по-разному оценивают, насколько должна быть низкой ставка и какими должны быть тарифы на электроэнергию в Казахстане.

"Стороны не могут сойтись в экономических условиях: как возвращать инвестиции, соответственно, какой должен быть тариф на электроэнергию, чтобы "Интер РАО" могла вернуть деньги себе на строительство электростанции, а потом, соответственно, и кредиты", — сказал Игорь Юшков.

По его мнению, тендер на АЭС — это отдельная история, хотя эксперт не исключает, что "Росатом" проиграет его, так как даже предварительные переговоры Казахстан провёл с американскими, европейскими, азиатскими компаниями и только в последнюю очередь — с "Росатомом".

Уточнения

Тѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).

