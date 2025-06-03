США требуют от других стран срочно внести предложения по пошлинам

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по ускорению международных торговых переговоров.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Управление торгового представителя США распространило проект письма, в котором содержится призыв к торговым партнёрам представить до среды свои окончательные предложения по ключевым направлениям соглашений, сообщает агентство Reuters.

В частности, речь идёт о вопросах таможенных пошлин, доступе к внутренним рынкам, а также об устранении нетарифных барьеров, включая ограничения, связанные с сертификацией, квотами и лицензированием.

Отдельное внимание в письме уделяется условиям закупок американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, вопросам цифровой торговли и аспектам, касающимся экономической безопасности.

Эти направления в последнее время становятся всё более значимыми в международной торговле, особенно на фоне роста конкуренции в технологической сфере и борьбы за доступ к стратегическим ресурсам.

Согласно планам американской администрации, полученные предложения должны быть рассмотрены в течение нескольких дней. После анализа будет сформирована так называемая "зона посадки" — диапазон приемлемых условий, в рамках которого возможно заключение двусторонних или многосторонних соглашений. Такая методика используется для обозначения диапазона компромиссных позиций, способных устроить обе стороны переговоров.

Данная инициатива напрямую связана с окончанием 90-дневной отсрочки введения новых масштабных пошлин, объявленной президентом Трампом 2 апреля. Срок отсрочки истекает 8 июля, и Белый дом стремится завершить ключевые этапы переговоров до этой даты, чтобы избежать обострения торговых конфликтов и неопределённости на глобальных рынках.

На текущий момент единственным значимым успехом стало достижение рамочного соглашения с Великобританией. С остальными участниками, включая Европейский союз, Японию, Индию и Вьетнам, переговоры продолжаются и сопровождаются сложностями, связанными с разногласиями по ряду фундаментальных вопросов.

Эти страны выражают обеспокоенность протекционистскими мерами США и требуют большей взаимности в условиях доступа на американский рынок.

Подход администрации Трампа соответствует общей стратегии "Америка прежде всего", направленной на защиту национальных производителей, снижение торгового дефицита и повышение конкурентоспособности американской экономики.

Однако критики этой стратегии указывают на риски подрыва многолетних торговых отношений и усиления международной изоляции США.