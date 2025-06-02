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Олег Артюков

Западные танкерные компании возвращаются в Россию

Экономика

За последние три месяца почти треть всех поставок российской нефти марки Urals осуществлялась с использованием танкеров, принадлежащих западным компаниям.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

Эти данные приводит агентство Bloomberg, отмечая, что данный показатель стал самым высоким с конца 2023 года — момента, когда Министерство финансов США впервые ввело санкции против судов, подозреваемых в нарушении установленного ценового потолка на российскую нефть.

Рост участия западных танкеров наблюдался в феврале и марте 2025 года, особенно среди судов классов Aframax и Suezmax, которые осуществляли перевозки нефти из российских портов на Балтийском и Черном морях.

По оценкам специалистов, увеличение количества таких поставок связано с рядом факторов, включая предпочтения конечных покупателей нефти, а также снижение цены российской нефти марки Urals ниже установленного лимита в 60 долларов за баррель.

Этот лимит был установлен странами Группы семи в декабре 2022 года. Согласно этим ограничениям, западным перевозчикам и страховым компаниям разрешено участвовать в транспортировке и страховании российской нефти только при условии, что цена на неё не превышает 60 долларов за баррель.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает поставлять нефть частным лицам и компаниям, поддержавшим ограничение цены.

С апреля 2025 года рыночная цена на Urals стабильно удерживается в районе 50-55 долларов за баррель. Это произошло на фоне общего снижения мировых цен на нефть, вызванного падением спроса в Китае, укреплением доллара США и ростом добычи в странах ОПЕК+.

Такое ценовое снижение сделало возможным для западных судовладельцев и страховщиков вновь участвовать в поставках нефти из России, не нарушая санкционного законодательства США и ЕС.

Возвращение западных страховых компаний также стало заметным — они вновь начали покрывать риски, связанные с перевозкой российской нефти, включая страхование от разливов, аварий и других инцидентов.

Это объясняется тем, что страховые компании Запада традиционно обслуживают флот, принадлежащий западным судоходным корпорациям, и способны оперативно возобновить свою деятельность при соблюдении юридических условий.

Таким образом, снижение цен на российскую нефть позволило частично восстановить логистические и страховые цепочки с участием западных стран, несмотря на сохраняющееся санкционное давление.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть санкции
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