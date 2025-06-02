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Олег Артюков

Имидж Китая в мире улучшился из-за торговой политики США

3:08
Экономика

Снижение уровня глобальной симпатии к США в последние месяцы связано, в первую очередь, с проводимой администрацией Дональда Трампа жёсткой торговой политикой.

Великая Китайская стена
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Великая Китайская стена

Как отметили в консалтинговой компании Morning Consult, международный имидж США ощутимо ухудшился, тогда как восприятие Китая в мире стало более позитивным, говорится в материале портала Axios. Исследование основано на опросе взрослых граждан 41 страны, включая такие государства, как Канада, Франция, Япония, Россия и Великобритания.

С января 2025 года в большинстве стран, охваченных исследованием, одновременно фиксируют негативную динамику в отношении к США и позитивную — к Китаю.

Поворотным моментом стал март 2025 года, когда были объявлены новые торговые пошлины, что вызвало резкое падение симпатий к Вашингтону и рост позитивного восприятия Пекина.

На конец мая общий международный рейтинг США оказался отрицательным и составил -1,5 пункта, отражая преобладание негативных оценок над положительными. В то же время аналогичный показатель для Китая достиг +8,8 пункта, демонстрируя рост международной поддержки и позитивного имиджа.

Негативная реакция на США во многом спровоцирована новой схемой торговых пошлин. Второго апреля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" тарифов. Минимальная ставка составила десять процентов, однако для большинства стран тарифы были увеличены в зависимости от уровня их торгового профицита с США — с целью выровнять торговый баланс.

Подобный подход вызвал недовольство у экономических партнёров США и привёл к ухудшению восприятия страны на международной арене.

Одновременно с этим США и Китай достигли предварительного соглашения о снижении двусторонних пошлин сроком на 90 дней с 14 мая 2025 года. В рамках договорённости Китай установил тариф на американский импорт на уровне десять процентов, тогда как США сохранили повышенные ставки: 30 процентов на китайские товары, включая дополнительную "фентаниловую" пошлину в размере 20 процентов, введённую ранее в рамках борьбы с распространением наркотических веществ.

Эксперты отмечают, что подобные меры усилили изоляционистский имидж США и укрепили позиции Китая как альтернативного партнёра на мировой арене, особенно среди стран, недовольных протекционизмом и односторонними действиями Вашингтона.

Аналитики также подчёркивают, что Китай активно использует сложившуюся ситуацию для укрепления своих дипломатических и экономических позиций, особенно в развивающихся странах и странах с высоким уровнем недовольства политикой США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай международные отношения
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