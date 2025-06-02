Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Инвесторам посоветовали пересмотреть вложения в доллары

3:43
Экономика

Аналитики швейцарского банка UBS рекомендовали британским инвесторам пересмотреть свои валютные портфели в части активов, номинированных в долларах США.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Такой совет обусловлен продолжающейся волатильностью на глобальных финансовых рынках, которая усилилась после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Эта политическая перемена стала одним из факторов, вызывающих неопределённость в отношении дальнейшего курса экономической политики крупнейшей мировой экономики.

Инвесторы по всему миру отмечают рост нестабильности, связанной с внутренними экономическими и политическими проблемами США, говорится в материале портала Investing. com.

В частности, растут опасения по поводу бюджетного и торгового дефицитов, усиливаются споры вокруг фискальных инициатив и направления денежно-кредитной политики. Это оказывает давление на американскую валюту, способствуя её ослаблению по отношению к другим основным валютам.

В то же время, по наблюдениям аналитиков, динамика американских активов демонстрирует снижение привлекательности среди глобальных инвесторов. Это выражается в сокращении доли американских бумаг в портфелях, а также в росте интереса к европейским рынкам — особенно к акциям компаний из стран еврозоны, которые в последнее время демонстрируют опережающую динамику.

Одним из индикаторов нестабильности стала повышенная доходность долгосрочных казначейских облигаций США. Это явление, как правило, указывает на рост инфляционных ожиданий и снижение доверия к финансовой устойчивости государства.

В то же время, динамика валютных пар также подтверждает изменение рыночных настроений. Так, курс британского фунта к доллару США в течение года демонстрировал значительные колебания: начав год на уровне около 1,25 доллара за фунт, фунт сначала упал до примерно 1,20, а затем укрепился до 1,35, что свидетельствует о повышенной волатильности валютного рынка.

В UBS отмечают, что традиционная функция доллара как "валюты-убежища" — актива, в который инвесторы переходят в периоды неопределенности — в текущих условиях теряет свою силу. Это связано с тем, что источником риска теперь становится сама экономика США, а не внешние факторы. Такая ситуация создает предпосылки для возможного дальнейшего ослабления доллара в ближайшие кварталы.

В связи с этим UBS рекомендует британским инвесторам тщательно анализировать свои валютные риски, особенно если долларовые активы предназначены для финансирования расходов в фунтах стерлингов. Банк советует рассмотреть стратегии хеджирования или валютного перераспределения, чтобы избежать убытков, связанных с неблагоприятными курсами обмена.

Среди возможных мер предлагается использование срочных валютных контрактов, диверсификация в пользу других валют или инвестирование в инструменты, номинированные в фунтах или евро.

По данным Международного валютного фонда, доля доллара США в мировых валютных резервах снижается уже несколько лет подряд: с более чем 65 процентов в начале 2000-х годов до около 59 процентов на 2024 год. Это отражает не только изменения в политике центробанков, но и общее смещение интересов инвесторов к более сбалансированным валютным корзинам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы валюта доллар финансы инвестиции
Новости Все >
Знаменитые рестораны СССР: гастрономические легенды эпохи
Мигрантка из Подмосковья подаёт в суд: хочет вернуть роскошный сертификат на 24 миллиона
Вейпы под ударом: в России готовят радикальный запрет
Кислород на Земле исчезнет: учёные предсказали конец биосферы
Рекордные 21% уходят в прошлое: ЦБ намекает на снижение ставки
Украина зафиксировала границы: переговоры с Россией начнутся с горячей линии
Жару не переживёте: россиянкам советуют отказаться от нижнего белья — но не всем
Цветы-убийцы растут у дачи: эти 10 растений лучше знать в лицо
Пхеньян взорвался из-за доклада о России: КНДР пригрозила Западу серьёзными последствиями
Самый простой способ улучшить волосы — начните с душа
Сейчас читают
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Новости спорта
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом Аудио 
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Наука и техника
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна Аудио 
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
От секретного объекта №5 до символа космической эры — малоизвестные факты о строительстве и жизни Байконура Дмитрий Плотников Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого Любовь Степушова Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Знаменитые рестораны СССР: гастрономические легенды эпохи
Мигрантка из Подмосковья подаёт в суд: хочет вернуть роскошный сертификат на 24 миллиона
Вейпы под ударом: в России готовят радикальный запрет
Кислород на Земле исчезнет: учёные предсказали конец биосферы
Рекордные 21% уходят в прошлое: ЦБ намекает на снижение ставки
Украина зафиксировала границы: переговоры с Россией начнутся с горячей линии
Жару не переживёте: россиянкам советуют отказаться от нижнего белья — но не всем
Цветы-убийцы растут у дачи: эти 10 растений лучше знать в лицо
Пхеньян взорвался из-за доклада о России: КНДР пригрозила Западу серьёзными последствиями
Самый простой способ улучшить волосы — начните с душа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.