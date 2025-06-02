Инвесторам посоветовали пересмотреть вложения в доллары

3:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики швейцарского банка UBS рекомендовали британским инвесторам пересмотреть свои валютные портфели в части активов, номинированных в долларах США.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Такой совет обусловлен продолжающейся волатильностью на глобальных финансовых рынках, которая усилилась после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Эта политическая перемена стала одним из факторов, вызывающих неопределённость в отношении дальнейшего курса экономической политики крупнейшей мировой экономики.

Инвесторы по всему миру отмечают рост нестабильности, связанной с внутренними экономическими и политическими проблемами США, говорится в материале портала Investing. com.

В частности, растут опасения по поводу бюджетного и торгового дефицитов, усиливаются споры вокруг фискальных инициатив и направления денежно-кредитной политики. Это оказывает давление на американскую валюту, способствуя её ослаблению по отношению к другим основным валютам.

В то же время, по наблюдениям аналитиков, динамика американских активов демонстрирует снижение привлекательности среди глобальных инвесторов. Это выражается в сокращении доли американских бумаг в портфелях, а также в росте интереса к европейским рынкам — особенно к акциям компаний из стран еврозоны, которые в последнее время демонстрируют опережающую динамику.

Одним из индикаторов нестабильности стала повышенная доходность долгосрочных казначейских облигаций США. Это явление, как правило, указывает на рост инфляционных ожиданий и снижение доверия к финансовой устойчивости государства.

В то же время, динамика валютных пар также подтверждает изменение рыночных настроений. Так, курс британского фунта к доллару США в течение года демонстрировал значительные колебания: начав год на уровне около 1,25 доллара за фунт, фунт сначала упал до примерно 1,20, а затем укрепился до 1,35, что свидетельствует о повышенной волатильности валютного рынка.

В UBS отмечают, что традиционная функция доллара как "валюты-убежища" — актива, в который инвесторы переходят в периоды неопределенности — в текущих условиях теряет свою силу. Это связано с тем, что источником риска теперь становится сама экономика США, а не внешние факторы. Такая ситуация создает предпосылки для возможного дальнейшего ослабления доллара в ближайшие кварталы.

В связи с этим UBS рекомендует британским инвесторам тщательно анализировать свои валютные риски, особенно если долларовые активы предназначены для финансирования расходов в фунтах стерлингов. Банк советует рассмотреть стратегии хеджирования или валютного перераспределения, чтобы избежать убытков, связанных с неблагоприятными курсами обмена.

Среди возможных мер предлагается использование срочных валютных контрактов, диверсификация в пользу других валют или инвестирование в инструменты, номинированные в фунтах или евро.

По данным Международного валютного фонда, доля доллара США в мировых валютных резервах снижается уже несколько лет подряд: с более чем 65 процентов в начале 2000-х годов до около 59 процентов на 2024 год. Это отражает не только изменения в политике центробанков, но и общее смещение интересов инвесторов к более сбалансированным валютным корзинам.