Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Байконуру — 70 лет: как в степи вырос космодром, покоривший космос

От секретного объекта №5 до символа космической эры — малоизвестные факты о строительстве и жизни Байконура
4:04
Экономика » Производство » Авиация

Сегодня, 2 июня, Байконуру исполнилось 70 лет!

Космодром Байконур
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara
Космодром Байконур

Его начали строить весной 1955 года. Место выбирали по строгим критериям: подальше от границ, желательно в пустынной зоне — чтобы если что рванёт, пострадают только ящерицы. Выбрали полупустыню в Казахстане возле посёлка Тюратам.

Для отвода глаз объект официально назвали "НИИП-5" (Научно-исследовательский испытательный полигон №5), а "Байконуром" — для дезинформации — стали называть другое место в сотнях километров.

Работы шли в темпе: тысячи военных строителей, температура — +50 летом, -40 зимой, воды нет, электричества нет, всё — с нуля. Жили в палатках, строили — под руководством Сергея Королёва. Легенда гласит: если нужен был результат — работали круглосуточно.

Первый в мире старт: Гагарин и "Восток"

12 апреля 1961 года мир узнал, что Байконур существует. С него стартовал Юрий Гагарин на корабле "Восток-1". До этого полигон тщательно скрывали. Даже сам Гагарин не знал, куда его везут, пока не увидел стартовую площадку.

К моменту старта был построен целый город: жилые дома, ангары, стартовые комплексы, подземные командные пункты, бетонные дороги — всё ради одного: покорения космоса.

Рекорды, которые не побиты

  • Байконур — старейший действующий космодром в мире. Здесь стартовали все советские и российские космонавты до 2020-х.
  • Именно отсюда запускали межпланетные станции "Венера", "Марс", "Луна", "Фобос".
  • Байконур стал домом для легендарной ракеты "Энергия" и космического шаттла "Буран" — который, к слову, обошёл американский "Шаттл" по степени автоматизации.

Город под ракетами

Байконур — это ещё и город, официально арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. Он живёт по московскому времени, работает по российским законам, а название "Байконур" он получил только в 1995 году. До этого назывался просто — Ленинск.

Байконур сегодня

Сегодня Байконур запускает "Союзы" и "Протоны", участвует в международных проектах, работает под двойной юрисдикцией, и… сохраняет свою магию. Именно оттуда началась наша космическая история. И даже спустя 70 лет она продолжается.

Любопытные факты

Первый в мире космодром такого масштаба — Байконур стал первым специально построенным космодромом, полностью спроектированным для пилотируемых и ракетных запусков. Это был настоящий прорыв в космической инженерии!

Город Байконур — при космодроме был построен отдельный закрытый город для сотрудников и их семей. Там была своя инфраструктура: школы, больницы, культурные центры — целый уютный микрорайон среди степей.

Долгая история успехов — с Байконура стартовали не только первые искусственные спутники и первый человек в космосе (Юрий Гагарин), но и первые межпланетные миссии, включая полёты к Венере и Марсу.

Техническое совершенство — даже спустя десятки лет Байконур остаётся одним из самых загруженных и технологически продвинутых космодромов в мире, адаптируясь под современные ракеты и космические программы.

Уникальные погодные условия — степной климат Байконура с холодной зимой и тёплым летом стал идеальным для космических запусков, благодаря стабильной погоде и малому количеству осадков.

Международное сотрудничество — несмотря на исторические перемены, Байконур продолжает служить космическим целям разных стран. От России до Европы, Японии и даже США — многие международные миссии стартовали именно отсюда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср космос байконур казахстан юрий гагарин
Новости Все >
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
Йогурт как угроза кишечнику: на что обратить внимание на этикетке
Тело просит праздника? У нас есть рецепт с запахом утреннего счастья
Сейчас читают
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Наука и техника
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы Аудио 
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Новости спорта
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер Никакого Перл-Харбора не случилось! Это максимум сквозняк в ангаре — Госдума призвала не паниковать Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
От секретного объекта №5 до символа космической эры — малоизвестные факты о строительстве и жизни Байконура
Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.