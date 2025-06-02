Байконуру — 70 лет: как в степи вырос космодром, покоривший космос

Сегодня, 2 июня, Байконуру исполнилось 70 лет!
Его начали строить весной 1955 года. Место выбирали по строгим критериям: подальше от границ, желательно в пустынной зоне — чтобы если что рванёт, пострадают только ящерицы. Выбрали полупустыню в Казахстане возле посёлка Тюратам.
Для отвода глаз объект официально назвали "НИИП-5" (Научно-исследовательский испытательный полигон №5), а "Байконуром" — для дезинформации — стали называть другое место в сотнях километров.
Работы шли в темпе: тысячи военных строителей, температура — +50 летом, -40 зимой, воды нет, электричества нет, всё — с нуля. Жили в палатках, строили — под руководством Сергея Королёва. Легенда гласит: если нужен был результат — работали круглосуточно.
12 апреля 1961 года мир узнал, что Байконур существует. С него стартовал Юрий Гагарин на корабле "Восток-1". До этого полигон тщательно скрывали. Даже сам Гагарин не знал, куда его везут, пока не увидел стартовую площадку.
К моменту старта был построен целый город: жилые дома, ангары, стартовые комплексы, подземные командные пункты, бетонные дороги — всё ради одного: покорения космоса.
Байконур — это ещё и город, официально арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. Он живёт по московскому времени, работает по российским законам, а название "Байконур" он получил только в 1995 году. До этого назывался просто — Ленинск.
Сегодня Байконур запускает "Союзы" и "Протоны", участвует в международных проектах, работает под двойной юрисдикцией, и… сохраняет свою магию. Именно оттуда началась наша космическая история. И даже спустя 70 лет она продолжается.
Первый в мире космодром такого масштаба — Байконур стал первым специально построенным космодромом, полностью спроектированным для пилотируемых и ракетных запусков. Это был настоящий прорыв в космической инженерии!
Город Байконур — при космодроме был построен отдельный закрытый город для сотрудников и их семей. Там была своя инфраструктура: школы, больницы, культурные центры — целый уютный микрорайон среди степей.
Долгая история успехов — с Байконура стартовали не только первые искусственные спутники и первый человек в космосе (Юрий Гагарин), но и первые межпланетные миссии, включая полёты к Венере и Марсу.
Техническое совершенство — даже спустя десятки лет Байконур остаётся одним из самых загруженных и технологически продвинутых космодромов в мире, адаптируясь под современные ракеты и космические программы.
Уникальные погодные условия — степной климат Байконура с холодной зимой и тёплым летом стал идеальным для космических запусков, благодаря стабильной погоде и малому количеству осадков.
Международное сотрудничество — несмотря на исторические перемены, Байконур продолжает служить космическим целям разных стран. От России до Европы, Японии и даже США — многие международные миссии стартовали именно отсюда.
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