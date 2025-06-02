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Олег Артюков

Глава Минпромторга объяснил, почему иностранные компании не возвращаются в Россию

3:44
Экономика

Иностранные компании официально не подавали заявок на возвращение на российский рынок. Это объясняется не только текущей геополитической ситуацией, но и значительным изменением торгово-промышленной политики России, считает министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Завод "Фольксваген"

По его словам, Москва перешла к курсу на разумный протекционизм, предполагающий защиту интересов отечественных производителей и снижение зависимости от импорта.

"Мы будем их аккуратно регулировать в пользу своих производителей. То есть мы переходим на политику разумного торгового и промышленного протекционизма. Западные коллеги это видят и всё прекрасно понимают, поэтому официально к нам за возвратом не обращаются", — сказал Алиханов.

Такой подход подразумевает, что Россия больше не рассматривает безусловное возвращение иностранных брендов как приоритет. Теперь любая зарубежная компания, желающая работать в РФ, должна соответствовать ряду новых условий.

Среди них — обязательное партнёрство с российским резидентом, передача контроля, локализация производства на территории страны, а также "приземление" технологий и критически важного сырья.

Это означает, что иностранные производители должны перенести не только сборочные мощности, но и ключевые технологические процессы и сырьевые компоненты на территорию РФ.

Для тех компаний, которые рассчитывают просто поставлять свою продукцию, как это было ранее, будут применяться принципы национального режима. Это означает, что иностранцы должны будут работать на тех же условиях, что и российские производители, без каких-либо специальных льгот или привилегий.

"По большому счёту сейчас уже безразлично, вернутся "западники" или нет, так как они сами сделали всё, чтобы избавить нас от зависимости. Не мы разорвали наш негласный договор, а они", — отметил Алиханов.

С начала 2022 года более тысячи иностранных компаний заявили о приостановке своей деятельности или полном уходе с российского рынка. Среди них — крупные игроки, такие как McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Shell и другие. Уход этих компаний стал мощным стимулом для развития отечественных брендов и импортазамещения.

Российские власти не раз заявляли, что возвращение иностранных компаний возможно только на основе полной конкуренции и без прежних преференций. В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать список компаний, покинувших рынок, и разработать механизм их возможного возвращения. Этот механизм должен включать юридически обязательные гарантии добросовестного поведения на рынке.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что возвращение будет возможно лишь для тех компаний, в которых заинтересована сама Россия. По его словам, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а при отсутствии юридически оформленных опционов на выкуп активов, компании будут вынуждены начинать "с чистого листа".

Такой подход отражает общую тенденцию экономической политики России последних лет — усиление экономического суверенитета, развитие внутреннего производства, импортозамещение и технологическая независимость.

Уже сегодня в ряде отраслей, например в пищевой промышленности, ретейле и автомобилестроении, российские компании активно занимают ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бизнес экономика инвестиции импортозамещение
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