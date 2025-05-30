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Олег Артюков

Россия поставила Китаю первые сто миллиардов кубометров газа по Силе Сибири

Экономика

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о достижении важного рубежа в рамках реализации крупнейшего в истории мировой газовой отрасли контракта: в Китай уже поставлены первые сто миллиардов кубометров природного газа по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Общий объём поставок, предусмотренный соглашением между российским концерном и китайской нефтегазовой корпорацией CNPC, составляет более одного триллиона кубометров газа.

"Это только начало большого пути", — подчеркнул Миллер, напомнив, что долгосрочный контракт рассчитан до середины 2049 года, что делает его одним из самых продолжительных и масштабных соглашений в истории российско-китайского энергетического сотрудничества.

Он также добавил, что в 2027 году начнутся поставки газа в КНР по второму трубопроводному маршруту — дальневосточному направлению, который усилит энергетическую связку двух стран.

Миллер отметил, что партнёрство с Китаем базируется на "взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию".

По его словам, газопроводы вроде "Силы Сибири" — это не просто каналы поставок энергоресурсов, а инструменты долгосрочного геоэкономического сближения. "Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче", — добавил он.

Газопровод "Сила Сибири" был запущен в декабре 2019 года после подписания в 2014 году 30-летнего контракта на поставку газа между "Газпромом" и CNPC на сумму более 400 миллиардов долларов. Соглашение предполагает поэтапное наращивание объёмов поставок вплоть до 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Трубопровод берет начало на месторождениях Чаяндинское (в Якутии) и Ковыктинское (в Иркутской области), соединяется с Амурским газоперерабатывающим заводом и проходит по территории Восточной Сибири до китайской границы в районе Благовещенска. С китайской стороны газ принимает газотранспортная система "Запад-Восток-4".

С 2020 года объёмы экспорта газа стабильно превышают контрактные обязательства. Так, 1 декабря 2024 года, по просьбе китайскихпартнёров, поставки были досрочно выведены на максимальный контрактный уровень 2025 года. После этого было зафиксировано три новых рекорда по суточным поставкам газа в Китай.

По итогам 2024 года трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай выросли более чем на 35 процентов, что позволило покрыть около четверти дополнительного спроса на газ в КНР. Это особенно значимо на фоне энергетического дефицита в Восточной Азии и нестабильности на мировом рынке СПГ.

Кроме действующего маршрута, Россия и Китай активно прорабатывают проект "Сила Сибири — 2", который должен соединить Западную Сибирь с Китаем через Монголию. Ожидается, что этот проект позволит экспортировать до 50 миллиардов кубометров газа в год, обеспечивая Китай ресурсами из тех же месторождений, которые ранее ориентировались на Европу.

Параллельно с этим "Газпром" строит дальневосточный маршрут, который позволит поставлять газ с Сахалина и других месторождений на Дальнем Востоке в южные регионы Китая.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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