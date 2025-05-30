Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги

России нет смысла подключаться к Международной организации по посредничеству (МОП), это равноценно "сдаче в плен", считает юрист-международник Алексей Исполинов.

30 мая Китай подписал с более чем 60 странами Конвенцию о создании Международной организации по посредничеству в Гонконге (МОП). Среди подписантов называются такие страны, как

Белоруссия,

Индонезия,

Пакистан,

Лаос,

Камбоджа,

Куба,

Сербия.

На мероприятии присутствовали представители около 20 международных организаций, включая ООН. Как заявляют организаторы, МОП будет заниматься "посредничеством в спорах между государствами" и "посредничеством в спорах между государством и иностранными инвесторами и коммерческих спорах" среди прочих.

Китай приглашает всех желающих вступить в МОП, чтобы "она могла лучше координировать свои действия с существующими международными механизмами урегулирования споров, предоставить больше возможностей и путей для разрешения международных споров эффективными и мирными средствами, а также лучше защитить международную справедливость и правосудие".

27 мая глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил СМИ, что МОП является международной организацией высокого уровня, наравне с Международным судом ООН и Постоянной палатой третейского суда в Гааге.

Как пояснил Pravda.Ru доктор юридических наук, доцент, специалист по международному праву Алексей Исполинов, в международном праве есть несколько вариантов процедур рассмотрения споров, что отражено в Уставе ООН. По его словам, на одной стороне спектра находятся прямые переговоры между конфликтующими сторонами, на другой стороне — суд, и его вердикт имеет обязательный статус. И "ближе к началу спектра находится посредничество", то есть "наличие третьего лица, которое делает всё, чтобы обеспечить достижение компромисса между сторонами". Однако его рекомендации необязательны для сторон, и они в любой момент от них могут отказаться, подчеркнул юрист:

"Но если это авторитетный посредник, то некоторые конфликты могут заканчиваться каким-то достижением перемирия либо каким-то вариантом мира".

По словам эксперта, как правило, в инвестиционных спорах между инвестором и государством инвесторы предпочитают сразу обращаться в арбитраж и получать обязательное решение. В межгосударственных спорах существует такая же практика, поэтому Алексей Исполинов не считает, что у нового китайского центра "будет какой-то феноменальный успех". И уж тем более он не затмит Международный суд ООН.

"Это абсолютно исключено", — сказал юрист.

Алексей Исполинов затруднился ответить, будет ли РФ участвовать в китайском проекте, и пока не видит необходимости пользоваться посредничеством, так как "в отношении нас идёт сейчас самая настоящая судебно-правовая война".

"Никто не хочет примирения, а все хотят, чтобы Россия отвечала в судах и арбитражах. Так же, как и военная, информационная война, есть и судебно-правовая война, и в этой войне предлагать примирение — это больше напоминает сдачу в плен", — сделал вывод Алексей Иполинов.

The Global Times указывает, что Китай был посредником между Саудовской Аравией и Ираном в урегулировании отношений, в подписании "Пекинской декларации" "между 14 палестинскими фракциями", в достижении соглашения о прекращении огня в Мьянме, "в последовательном содействии афганскому мирному процессу посредством искреннего диалога".

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.



Гаа́га (нидерл. Den Haag, МФА : МФА: / 's-Gravenhage, МФА : МФА: ) — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Постоянная палата третейского суда, а также около 200 других международных правительственных организаций.

