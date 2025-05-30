Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги

России нет смысла подключаться к Международной организации по посредничеству (МОП), это равноценно "сдаче в плен", считает юрист-международник Алексей Исполинов.
30 мая Китай подписал с более чем 60 странами Конвенцию о создании Международной организации по посредничеству в Гонконге (МОП). Среди подписантов называются такие страны, как
На мероприятии присутствовали представители около 20 международных организаций, включая ООН. Как заявляют организаторы, МОП будет заниматься "посредничеством в спорах между государствами" и "посредничеством в спорах между государством и иностранными инвесторами и коммерческих спорах" среди прочих.
Китай приглашает всех желающих вступить в МОП, чтобы "она могла лучше координировать свои действия с существующими международными механизмами урегулирования споров, предоставить больше возможностей и путей для разрешения международных споров эффективными и мирными средствами, а также лучше защитить международную справедливость и правосудие".
27 мая глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил СМИ, что МОП является международной организацией высокого уровня, наравне с Международным судом ООН и Постоянной палатой третейского суда в Гааге.
Как пояснил Pravda.Ru доктор юридических наук, доцент, специалист по международному праву Алексей Исполинов, в международном праве есть несколько вариантов процедур рассмотрения споров, что отражено в Уставе ООН. По его словам, на одной стороне спектра находятся прямые переговоры между конфликтующими сторонами, на другой стороне — суд, и его вердикт имеет обязательный статус. И "ближе к началу спектра находится посредничество", то есть "наличие третьего лица, которое делает всё, чтобы обеспечить достижение компромисса между сторонами". Однако его рекомендации необязательны для сторон, и они в любой момент от них могут отказаться, подчеркнул юрист:
"Но если это авторитетный посредник, то некоторые конфликты могут заканчиваться каким-то достижением перемирия либо каким-то вариантом мира".
По словам эксперта, как правило, в инвестиционных спорах между инвестором и государством инвесторы предпочитают сразу обращаться в арбитраж и получать обязательное решение. В межгосударственных спорах существует такая же практика, поэтому Алексей Исполинов не считает, что у нового китайского центра "будет какой-то феноменальный успех". И уж тем более он не затмит Международный суд ООН.
"Это абсолютно исключено", — сказал юрист.
Алексей Исполинов затруднился ответить, будет ли РФ участвовать в китайском проекте, и пока не видит необходимости пользоваться посредничеством, так как "в отношении нас идёт сейчас самая настоящая судебно-правовая война".
"Никто не хочет примирения, а все хотят, чтобы Россия отвечала в судах и арбитражах. Так же, как и военная, информационная война, есть и судебно-правовая война, и в этой войне предлагать примирение — это больше напоминает сдачу в плен", — сделал вывод Алексей Иполинов.
The Global Times указывает, что Китай был посредником между Саудовской Аравией и Ираном в урегулировании отношений, в подписании "Пекинской декларации" "между 14 палестинскими фракциями", в достижении соглашения о прекращении огня в Мьянме, "в последовательном содействии афганскому мирному процессу посредством искреннего диалога".
Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
Гаа́га (нидерл. Den Haag, МФА: МФА: / 's-Gravenhage, МФА: МФА: ) — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Постоянная палата третейского суда, а также около 200 других международных правительственных организаций.
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