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Олег Артюков

В Германии хотят поскорее вернуть из США запасы золота

Экономика

Европейская ассоциация налогоплательщиков совместно с рядом представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выдвинули инициативу о возвращении части немецких золотых резервов из США на территорию Германии или Европы.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Поводом для подобных призывов стали усиливающиеся признаки политической и экономической нестабильности в трансатлантических отношениях, а также рост недоверия к независимости Федеральной резервной системы США, сообщило немецкое издание Bild.

В настоящее время значительная часть золотого запаса Германии, около 1236 тонн (примерно 37 процентов от общего объёма в 3375 тонн), находится в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Такое размещение исторически объяснялось необходимостью обеспечения возможности быстрой конвертации золота в доллары в случае финансового кризиса или резкой необходимости в ликвидности.

Однако в текущих геополитических условиях это обстоятельство начинает вызывать опасения у немецких политиков и общественных организаций.

Председатель Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер направил открытые письма главе Бундесбанка Йоахиму Нагелю и министру финансов ФРГ Ларсу Клингбайлю, в которых выразил обеспокоенность по поводу сохранности золотого резерва за океаном.

Он сослался на недавние высказывания президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, свидетельствуют о попытках политического давления на Федеральную резервную систему.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ФРС за отказ понизить ключевую процентную ставку, что, как считают критики, подрывает восприятие ФРС как независимого института.

Кроме того, обеспокоенность немецкой стороны усиливается в связи с возможными изменениями в политическом ландшафте США. Существует риск, что активы иностранных государств, размещённые в США, могут подвергнуться политическому давлению или даже замораживанию, особенно в случае международных разногласий.

Представители консервативного лагеря в Германии даже заговорили о потенциальной угрозе для всего трансатлантического союза, вплоть до возможного его разрушения в случае ухудшения отношений.

Ранее, в 2013 году, Бундесбанк уже начал программу по репатриации части своих золотых резервов, что было воспринято как шаг по повышению финансового суверенитета страны.

К 2017 году Германия завершила возврат около 300 тонн золота из Нью-Йорка и Парижа, ускорив процесс, первоначально рассчитанный на семь лет.

Сегодня вновь поднимается вопрос о целесообразности хранения столь значительного объёма стратегических активов за пределами Европы. Несмотря на заверения Бундесбанка в том, что хранимое за границей золото регулярно проверяется и находится в безопасности, общественные организации и часть политиков настаивают на возобновлении обсуждения этой темы.

По их мнению, важно не допустить ситуации, при которой Германия потеряет контроль над своими финансовыми резервами в критический момент.

Таким образом, обсуждение вопроса о возврате немецкого золота вновь стало актуальным и отражает растущее стремление ФРГ к укреплению экономической независимости на фоне глобальной нестабильности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото германия
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