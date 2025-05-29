Инвесторы в США бросают золото ради биткоина

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала весны 2025 года на американском рынке биржевых фондов наблюдается заметная переориентация инвесторских предпочтений.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

В течение последних пяти недель в криптовалютные ETF, в частности iShares Bitcoin Trust от BlackRock Inc., было привлечено свыше девяти миллиардов долларов.

В то же время из золотовалютных фондов инвесторы вывели более 2,8 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg News.

Эксперты объясняют перераспределение капитала ослаблением геополитических и торговых рисков, что традиционно снижает привлекательность активов-убежищ, таких как золото.

На фоне сниженного спроса на драгметаллы усиливается интерес к биткоину, который всё чаще рассматривается как альтернативный инструмент сохранения капитала и защиты от инфляции.

Биткоин в начале мая достиг нового исторического максимума, превысив отметку в 111 980 долларов. Такой рост был вызван сочетанием благоприятных регуляторных ожиданий в США, усиливающейся макроэкономической неопределённости и продолжающейся институционализацией криптовалют.

Среди позитивных факторов участники рынка называют прогресс в правовом оформлении криптоактивов и устойчивый интерес со стороны крупных финансовых игроков.

Золото, несмотря на рост более чем на 25 процентов с начала года, в последнее время демонстрирует коррекцию. После достижения локальных максимумов драгоценный металл подешевел примерно на 190 долларов относительно рекордных значений.

Таким образом, хотя в годовом выражении золото пока показывает более высокую доходность, его динамика указывает на смену настроений на рынке.

Текущая ситуация свидетельствует о росте доверия к биткоину как к средству диверсификации инвестиционных портфелей. По мнению аналитиков, криптовалюта становится новым элементом стратегического распределения активов, особенно в условиях волатильных валютных курсов и усиливающегося давления на традиционные финансовые институты.

Глобальный стратег по акциям Jefferies указывает, что и золото, и биткоин продолжают играть роль страховки от валютных рисков, но интерес к цифровым активам растёт благодаря их технологической основе и децентрализованной природе.

Аналитики Standard Chartered подчёркивают, что биткоин эффективен как инструмент защиты от системных рисков, особенно в условиях потенциальных кризисов на финансовых рынках.

В дополнение к рыночным факторам негативное влияние на традиционные активы оказало понижение суверенного кредитного рейтинга США агентством Moody's. Это стало продолжением аналогичных шагов со стороны Fitch и S&P Global Ratings, что ещё больше подорвало доверие к доллару и привело к поиску альтернатив.

Отдельно отмечается снижение корреляции между биткоином и ключевыми макроэкономическими индикаторами, такими как индекс Nasdaq, курс доллара и цена золота.

По словам аналитиков Pepperstone, это снижает зависимость криптовалюты от традиционных факторов и повышает её привлекательность как независимого актива для хеджирования рисков.