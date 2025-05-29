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Олег Артюков

В Японии за час распродали партию старого-престарого риса

3:48
Экономика

После резкого роста цен на рис, который является основным продуктом в рационе японцев, правительство Японии предприняло меры для стабилизации ситуации. С марта начались продажи риса из государственных резервов.

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Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Этот шаг стал беспрецедентным, так как был предпринят не в условиях войны или стихийного бедствия, а исключительно с целью сдерживания роста цен. В продажу поступил рис урожая 2023 и 2024 годов, всего реализовали 310 тысяч тонн.

Однако несмотря на масштабные продажи, цены на рис в марте и апреле продолжали расти и увеличились в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новый министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, через неделю после вступления в должность инициировал изменения в схеме реализации риса из госзапасов.

Вместо традиционной тендерной схемы было решено использовать так называемые дискреционные контракты, предусматривающие фиксированную и низкую цену.

Для обеспечения этой цены в продажу был направлен рис урожая 2021 года, который считается "старым". В японской письменности для обозначения возраста продукта к иероглифу "рис" добавляется иероглиф "старый".

В случае риса 2021 года этот иероглиф используется четырежды, чтобы подчеркнуть его давность. Сам же министр и назвал такой рис "старым-престарым".

По его словам, реализация такого риса позволит значительно снизить розничную цену — с текущих пяти тысяч иен (около 34,2 доллара) за пять килограммов до двух тысяч иен (примерно 13,7 доллара), а в некоторых случаях и до 1800 иен (около 12,3 доллара).

Продажи были организованы через интернет-платформы компаний Iris Ohyama и Rakuten. Пакеты по пять килограммов предлагались по цене 2000 и 1800 иен соответственно. Примерно через час после начала продаж на сайте Iris Ohyama появилось сообщение о том, что все товары, предназначенные для реализации в этот день, были раскуплены, сообщает РИА "Новости".

При этом действовали ограничения: один человек мог приобрести лишь один пакет в месяц. Тем, кто не успел, было предложено дождаться следующей поставки на следующий день.

На платформе Rakuten, как сообщили пользователи социальной сети X, рис по цене 1800 иен также был раскуплен в течение часа. После этого на сайте остался рис по цене 2800 иен за пять килограммов, что всё ещё было почти в два раза дешевле, чем в обычных магазинах.

Пользователи сайта Iris Ohyama также жаловались на перебои в работе сайта, предположительно вызванные слишком большим числом посетителей.

Ситуация с ростом цен на рис стала серьёзным вызовом для кабинета министров под руководством Сигэру Исибы. Именно эта проблема стоила должности предыдущему министру сельского хозяйства Таку Это.

Его неосторожное высказывание о том, что он никогда не покупает рис, поскольку получает его в подарок в таких объёмах, что мог бы даже продавать излишки, вызвало широкий общественный резонанс.

Особенно негативно это было воспринято на фоне дефицита риса и резкого роста цен. Несмотря на последующие попытки оправдаться, министру пришлось уйти в отставку.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы рис япония
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