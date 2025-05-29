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Олег Артюков

Евросоюзу предложили бросить вызов Трампу

2:35
Экономика

Евросоюз должен использовать ослабление позиций президента США Дональда Трампа, вызванное судебным запретом на введённые им торговые пошлины. И выработать более самостоятельную стратегию в мировой торговле, противопоставить себя политике Вашингтона, говорится в материале британского издания Financial Times.

Флаг ЕС и США
Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС и США

Решение Федерального суда США по делам международной торговли предоставляет Брюсселю возможность пересмотреть свою политику в отношениях с США и укрепить свои позиции на глобальной арене.

Суд постановил, что Трамп превысил свои президентские полномочия, вводя пошлины на импорт товаров из 185 стран и регионов, включая Канаду, Китай и Мексику. Таким образом, были заблокированы как ранее введённые, так и недавно объявленные тарифы.

Однако ограничения, касающиеся импорта автомобилей, стали и алюминия, остались в силе. Администрация Белого дома, в ответ на это решение, уже подала апелляцию в соответствующую инстанцию.

Автор материала считает, что эти события создают в США юридическую и политическую нестабильность в торговой политике, которая может продлиться на протяжении недель, а возможно, и месяцев. В этих условиях Евросоюзу, по его мнению, следует отказаться от односторонних уступок Вашингтону и сосредоточиться на выстраивании альтернативных торговых альянсов.

Речь не только о защите отдельных отраслей, таких как производство коньяка, автомобилей или предметов роскоши, а в сохранении самой архитектуры глобальной торговой системы, основанной на правилах и многосторонних соглашениях.

Контекст конфликта между Трампом и судебной системой США важен с учётом его более широкой экономической политики. Трамп проводит протекционистский курс, направленный на перераспределение торговых потоков в пользу США.

Он неоднократно критиковал Всемирную торговую организацию, обвиняя её в несправедливом отношении к Соединённым Штатам, и в одностороннем порядке инициировал торговые войны с рядом ключевых партнёров.

Введение пошлин стало одним из инструментов давления на иностранных производителей, что вызвало ответные меры со стороны многих стран.

ЕС может воспользоваться моментом, чтобы заключить стратегические торговые соглашения с другими странами и регионами, такими как Япония, Южная Корея, Австралия или страны Латинской Америки.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля евросоюз
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