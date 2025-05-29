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Олег Володин

Москва зовёт — но юг теплее. Куда россияне хотят переехать жить

Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России
5:08
Экономика

Работать и развлекаться в двух столицах или жить у моря с зарплатой "как в мегаполисе" — опрос выяснил, в какие города и регионы РФ хотели бы переехать россияне.

Парень за ноутбуком
Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парень за ноутбуком

Традиционные "векторы" внутренней миграции россиян в 2025 году сохраняются, но с новыми смыслами.

С одной стороны — Москва с её карьерными возможностями и высоким уровнем жизни, с другой — юг России, манящий солнцем, морем и спокойствием. При этом популярность "удалёнки" продолжает менять правила игры — попробовав такое в пандемию, многие хотят "жить у моря, работать на Новосибирск, получать как в Москве".

Согласно исследованию компании Regions Development, проведённому на основе данных hh. ru, "Мегафона", AVA и "Яндекс.Аренды", россияне чаще всего выбирают между двумя сценариями: стремиться к взлёту заработка и карьеры в столице или переехать в регионы с мягким климатом и морем неподалёку.

Москва: город амбиций

Столица по-прежнему остаётся точкой притяжения для жителей Сибири, Крайнего Севера и регионов, где (мягко скажем) низкие зарплаты, но много безнадёги.

Это логично. Москва предлагает колоссальный трудовой рынок — от IT до такси, от продавца до госуправления, от финансов и медиа до курьеров и кондитеров. Средняя зарплата здесь превышает 130 тысяч рублей (если работать, а не просто "ходить на работу"), а карьерные возможности — высоки.

Однако цена за это — высокая стоимость жизни. Недвижимость, аренда, транспорт, ЖКХ, даже простые бытовые услуги — всё требует либо финансовой подушки, либо поддержки, либо стабильного предложения о гарантированной работе.

Юг: комфорт и солнце

Альтернативой становится юг страны — Краснодарский край (Сочи, Геленджик, и т. д.) а также Крым (Ялта, Симферополь, Алушта) и Севастополь. Эти регионы набирают популярность не столько из-за выгод (хотя есть и топовые зарплаты, и малые цены) — манят климат и природа.

Люди едут за "жизнью в кайф": свежий воздух, близость моря, фруктовое изобилие и ощущение вроде бы как работы, но с привкусом постоянного отпуска.

Особенно популярны города, где можно жить круглый год с качественной инфраструктурой и при этом работать удалённо. Многие специалисты в IT, маркетинге, медиа, и т. п. с доходом от 150 тысяч рублей в месяц выбирают именно юг.

Однако стоит учитывать и вызовы: перегрузка инфраструктуры, логистика, проблемы с коммунальными услугами, непривычный ритм жизни и то, что в Крыму называют "чисто крымской фигнёй", а в соседнем крае — "это Кубань, детка".

Естественно, наши сограждане мечтают не только о покорении Москвы или картинке из Instagram* "с ноутбуком в кафе у пляжа".

  • Санкт-Петербург остаётся альтернативой столице, но морозно-дождливый климат снижает его привлекательность — хотя не влюбиться в Питер сложно.
  • Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород демонстрируют устойчивую популярность — всё дело в стабильных зарплатах, выборе работы и качеству городской среды
  • Калининград выделяется своим европейским шармом и особой атмосферой,
  • Тюмень манит переезжающих реально высоким уровнем благоустройства и зарплат.
  • Владивосток, Иркутск и Хабаровск чаще всего просто притягивают жителей соседних, не настолько "продвинутых" городов.

Цифр нового опроса сообщивший о нём источник — Telegram-канал AB News — не привёл. Но похожее прошлое исследование Regions Development касалось мест, куда россияне хотели бы переехать, будучи уже на пенсии. И оно давало такой расклад:

  • на первом месте оказался Краснодарский край (25% респондентов):
  • на втором — ближнее Подмосковье (15%);
  • замкнул первую тройку Крым (12%);
  • ещё 10% респондентов захотели уехать в Санкт-Петербург;
  • 8% — в Ленинградскую область.

Также среди вариантов в ТОП-10 там фигурировали Калининградская область, Москва, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Ростовская область.

Региональная специфика во многом определяет мотивы переезда: жители центра чаще смотрят на юг, северяне — на столицу, а дальневосточники предпочитают оставаться "где покачественнее жить, но ближе к Родине".

Пока Москва остаётся символом успеха, юг обретает новое значение: не как место для отдыха, а как территория для жизни — при этом не жертвуя доходом.

Стратегия "работай там, где хочется жить" потихоньку воплощается…

* соцсеть заблокирована в России, её владелец, компания Meta, признана экстремистской организацией

Уточнения

Внутренняя миграция - перемещение людей из одного региона в другой в рамках одной страны. Основными причинами внутренней миграции являются, как правило, экономические факторы — наличие или отсутствие выбора работы уровень, доходов и расходов, а также качество жизни и инфраструктуры.

Удалённая рабо́та — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы геленджик владивосток
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