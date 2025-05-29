Москва зовёт — но юг теплее. Куда россияне хотят переехать жить

Работать и развлекаться в двух столицах или жить у моря с зарплатой "как в мегаполисе" — опрос выяснил, в какие города и регионы РФ хотели бы переехать россияне.
Традиционные "векторы" внутренней миграции россиян в 2025 году сохраняются, но с новыми смыслами.
С одной стороны — Москва с её карьерными возможностями и высоким уровнем жизни, с другой — юг России, манящий солнцем, морем и спокойствием. При этом популярность "удалёнки" продолжает менять правила игры — попробовав такое в пандемию, многие хотят "жить у моря, работать на Новосибирск, получать как в Москве".
Согласно исследованию компании Regions Development, проведённому на основе данных hh. ru, "Мегафона", AVA и "Яндекс.Аренды", россияне чаще всего выбирают между двумя сценариями: стремиться к взлёту заработка и карьеры в столице или переехать в регионы с мягким климатом и морем неподалёку.
Столица по-прежнему остаётся точкой притяжения для жителей Сибири, Крайнего Севера и регионов, где (мягко скажем) низкие зарплаты, но много безнадёги.
Это логично. Москва предлагает колоссальный трудовой рынок — от IT до такси, от продавца до госуправления, от финансов и медиа до курьеров и кондитеров. Средняя зарплата здесь превышает 130 тысяч рублей (если работать, а не просто "ходить на работу"), а карьерные возможности — высоки.
Однако цена за это — высокая стоимость жизни. Недвижимость, аренда, транспорт, ЖКХ, даже простые бытовые услуги — всё требует либо финансовой подушки, либо поддержки, либо стабильного предложения о гарантированной работе.
Альтернативой становится юг страны — Краснодарский край (Сочи, Геленджик, и т. д.) а также Крым (Ялта, Симферополь, Алушта) и Севастополь. Эти регионы набирают популярность не столько из-за выгод (хотя есть и топовые зарплаты, и малые цены) — манят климат и природа.
Люди едут за "жизнью в кайф": свежий воздух, близость моря, фруктовое изобилие и ощущение вроде бы как работы, но с привкусом постоянного отпуска.
Особенно популярны города, где можно жить круглый год с качественной инфраструктурой и при этом работать удалённо. Многие специалисты в IT, маркетинге, медиа, и т. п. с доходом от 150 тысяч рублей в месяц выбирают именно юг.
Однако стоит учитывать и вызовы: перегрузка инфраструктуры, логистика, проблемы с коммунальными услугами, непривычный ритм жизни и то, что в Крыму называют "чисто крымской фигнёй", а в соседнем крае — "это Кубань, детка".
Естественно, наши сограждане мечтают не только о покорении Москвы или картинке из Instagram* "с ноутбуком в кафе у пляжа".
Цифр нового опроса сообщивший о нём источник — Telegram-канал AB News — не привёл. Но похожее прошлое исследование Regions Development касалось мест, куда россияне хотели бы переехать, будучи уже на пенсии. И оно давало такой расклад:
Также среди вариантов в ТОП-10 там фигурировали Калининградская область, Москва, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Ростовская область.
Региональная специфика во многом определяет мотивы переезда: жители центра чаще смотрят на юг, северяне — на столицу, а дальневосточники предпочитают оставаться "где покачественнее жить, но ближе к Родине".
Пока Москва остаётся символом успеха, юг обретает новое значение: не как место для отдыха, а как территория для жизни — при этом не жертвуя доходом.
Стратегия "работай там, где хочется жить" потихоньку воплощается…
* соцсеть заблокирована в России, её владелец, компания Meta, признана экстремистской организацией
Внутренняя миграция - перемещение людей из одного региона в другой в рамках одной страны. Основными причинами внутренней миграции являются, как правило, экономические факторы — наличие или отсутствие выбора работы уровень, доходов и расходов, а также качество жизни и инфраструктуры.
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