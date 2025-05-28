ЕС хочет контролировать судоходство в Чёрном море

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз рассматривает возможность создания морского центра безопасности в акватории Чёрного моря. Официально это обосновывается необходимостью усиления наблюдения за потенциальными угрозами в регионе и защиты критически важной инфраструктуры, включая порты, трубопроводы и подводные кабели связи.

Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черное море

С инициативой выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По её словам, новый центр должен способствовать расширению возможностей мониторинга и оперативного реагирования в регионе, однако конкретные детали — местоположение, структура и сроки реализации — пока не разглашаются.

Ожидается, что страны региона — за исключением России — будут уведомлены о ходе реализации проекта. В дополнение к этому Каллас предложила организовать специальное заседание министров иностранных дел ЕС с представителями соседних стран для укрепления сотрудничества в сфере безопасности в Чёрноморском регионе.

Этот шаг стал продолжением более широкой стратегии Евросоюза и НАТО по усилению своего присутствия в приграничных водах и контроля за стратегически важными морскими путями. Ранее сообщалось о прибытии кораблей ВМС НАТО в Финский залив, где они занялись мониторингом так называемого теневого флота — танкеров, якобы используемых Россией для обхода западных санкций при экспорте нефти.

Силы НАТО и Эстонии даже пытались задержать один из таких танкеров, направлявшийся в порт Усть-Луга, однако операция завершилась безрезультатно. Представители ЕС позже признали, что пока не располагают достаточными ресурсами для принудительного пресечения подобных морских операций.

Создание аналогичного центра в Чёрном море, по мнению наблюдателей, может быть направлено на усиление давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта в Украине, а также на поддержку стран-членов НАТО и партнёров в регионе, включая Болгарию, Румынию и Турцию.

В свете обострения геополитической ситуации Чёрное море всё чаще рассматривается как ключевой стратегический театр, требующий повышенного внимания со стороны ЕС и НАТО.

Кроме того, с 2023 года на фоне усиления санкционного давления на РФ и попыток ЕС пресекать обходные маршруты поставок российских энергоносителей, наблюдается рост активности западных разведывательных и военно-морских структур в акваториях. Преподносится это как необходимые меры для защиты логистики и энергетической безопасности Европы.

В этом контексте Чёрное море становится важной зоной интересов не только в военном, но и в экономическом и энергетическом плане.