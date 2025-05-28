Финансовый интеллект и ИИ: чему учиться бизнесу в 2025 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

ИИ-ассистенты, умные дашборды, автоматический учет в один клик — в 2025 году предпринимателю уже недостаточно интуиции и "управленческого чутья". Чтобы выжить и масштабироваться, нужно думать как финансист, действовать как аналитик и строить бизнес-процессы с учетом ИИ. Как это сделать — в интервью Pravda.Ru рассказала эксперт по финансовому управлению технологическими стартапами Мария Азатян.

Фото: Фото из личного архива Марии Азатян Эксперт по финансовому управлению технологическими стартапами Мария Азатян

Мария Азатян — финансовый директор и консультант стартапов в сфере искусственного интеллекта. Она помогает командам выстраивать финансовые модели, автоматизировать учет и использовать ИИ как полноценного участника процесса. В беседе с "Правдой.ру" она объяснила, почему предпринимателю больше нельзя бояться цифр, что такое финансовый интеллект нового времени и какие технологии уже стали обязательными.

— Сегодня часто говорят о "финансовом интеллекте". Что вы вкладываете в это понятие — и как оно изменилось к 2025 году?

— Финансовый интеллект — это не просто умение читать отчеты или сверять бюджеты. Это мышление. Умение видеть бизнес как единую систему: от юнит-экономики до глобальных трендов. И сегодня это мышление тесно связано с технологиями.

Недостаточно знать, что такое P&L или EBITDA. Нужно уметь работать с BI-системами, анализировать большие объемы данных, использовать ИИ для прогнозов и принимать решения быстрее конкурентов.

Один из моих клиентов внедрил ИИ в финансовую модель — и точность прогноза выручки выросла с 62% до 94%. Это напрямую повлияло на уверенность инвесторов и позволило провести успешный раунд финансирования. Вот пример, как финансовый интеллект влияет на судьбу компании.

— Какие навыки стали обязательными для предпринимателя в 2025 году?

— Сейчас я выделяю пять критически важных компетенций:

Автоматизация управленческого учета. Нужно уметь работать с системами вроде QuickBooks, Xero, Notion — и связывать их с Power BI или Looker. Это экономит десятки часов и снижает вероятность ошибок. Навыки взаимодействия с ИИ. Даже если вы не программист, важно уметь пользоваться ИИ-ассистентами. В наших проектах мы создаем систему, где ИИ сам объясняет, почему бюджет "поехал", — и предлагает, что с этим делать. Финансовое моделирование. Это не просто Excel с цифрами. Это инструмент принятия решений. Юнит-экономика, сценарное планирование, чувствительность ключевых метрик — всё это теперь часть ежедневной рутины. Юридическая и налоговая грамотность. Особенно на международном уровне. Нужно понимать, как устроены структуры типа Delaware C-Corp, как работает отчетность по BOI (Beneficial Ownership Information) и что требует налоговая служба. Для глобальных стартапов это must-have. Эмоциональный интеллект в работе с цифрами. Да, это тоже навык. Финансовое лидерство — это не только про точность, но и про умение объяснить команде сложные решения, донести смысл цифр без страха.

— А какие технологии сегодня стали must-have для бизнеса?

— Прежде всего, это искусственный интеллект. И он работает не только как помощник, но и как полноценный участник процесса.

Финансовый анализ. ИИ не просто собирает данные, но и делает выводы. Например: "Если вы продолжите тратить $5 тысяч на маркетинг, ROI упадет до 1,2 через два месяца".

Планирование. Мы прогнозируем зарплаты, капексы, cash flow с помощью ИИ — и принимаем решения быстрее и точнее.

Инвесторские отчеты. Сейчас я тестирую ассистента, который собирает для инвесторов презентации и дашборды — полностью автоматически.

Также все чаще используем блокчейн, особенно в международных проектах. В одном стартапе реализовали мультивалютную отчетность на блокчейне — это упрощает верификацию данных для инвесторов из разных юрисдикций.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает бизнес?

— Во-первых, не бояться цифр. Это язык бизнеса, и он доступен каждому.

Во-вторых, не делегировать финансы полностью. Вы как фаундер должны понимать ключевые показатели и интерпретировать их.

И наконец — построить систему принятия решений на данных. Это может быть простой дашборд или полноценный ИИ-модуль. Главное, чтобы он работал и давал вам прозрачность. Мой путь от ручных табличек к ИИ-методике показал: это не про бухгалтерию, а про контроль и осознанность.

— А чему стоит учиться уже сейчас, чтобы оставаться эффективным через 5-10 лет?

— Первое — стратегическое мышление через финансы. Умение задать себе вопрос: "Как это решение повлияет на мою EBITDA?" — это про лидерство.

Второе: грамотность в данных. Нужно понимать, откуда берутся цифры, как их интерпретировать и использовать для прогнозов. Я учу предпринимателей делать "умные отчеты": не про то, что уже случилось, а про то, что делать дальше.

Третье — понимание международной среды: GAAP, IFRS, цифровая отчетность, криптоинфраструктура. Это уже не спецнавык, это новая норма.

И наконец — командная работа с финансами. Предприниматель будущего — не соло-игрок, а интегратор. Он строит систему: с партнерами, ИИ-ассистентами, финансовыми советниками. А сам остается стратегом.

— Вы сказали, что финансовая модель — это больше, чем Excel. Как правильно ее использовать?

— Финансовая модель — это сценарий развития бизнеса. Мы всегда начинаем с вопросов: какие каналы продаж? Как масштаб влияет на стоимость клиента? Что управляет выручкой?

Когда вы добавляете чувствительность, сезонность, гипотезы — модель начинает "разговаривать" с вами. Например: что будет, если удвоить маркетинговый бюджет? А хватит ли денег на зарплаты при падении выручки?

В одном проекте мы встроили блок по ценообразованию. Модель показала: при снижении цены на 10% резко падает LTV (пожизненная ценность клиента), а при повышении на 7% отток почти не растет. Это поменяло стратегию — и стало аргументом для инвесторов.

— А как предпринимателю научиться работать с ИИ?

— Главное — понимать: ИИ это не про код, а про умение задавать правильные вопросы. Не "сделай мне отчет", а "объясни, почему выручка упала". Мы создаем систему, в которой ИИ пишет, например: "Выручка в апреле на 12% ниже — из-за падения CTR в Google Ads. Рекомендовано перераспределить бюджет на TikTok".

Это уже не просто BI-дашборд, а ассистент-аналитик.

Что должен уметь предприниматель. Конечно, формулировать запросы в ChatGPT, настраивать Excel Copilot для поиска аномалий и использовать ИИ-инструменты в Power BI или Looker.

Я видела, как после двух сессий предприниматели сокращали ручной труд на 70% и получали отчеты, готовые для совета директоров.

Искусственный интеллект не заменит человека. Он снимает рутину, чтобы вы могли заниматься главным: стратегией и ростом. Это и есть бизнес-модель будущего.

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