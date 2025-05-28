Гонконг резко нарастил импорт золота из России

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года Гонконг значительно увеличил объёмы импорта золота из России.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Согласно анализу, проведенному РИА "Новости" на основе данных Гонконгского департамента переписи и статистики, закупки российского золота выросли в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 367,2 миллиона долларов против 13 миллионов в апреле 2024 года.

Этот скачок позволил России занять девятое место в списке крупнейших поставщиков золота в этот специальный административный район Китая.

Основным поставщиком золота для Гонконга в середине весны остались Объединённые Арабские Эмираты, на долю которых пришлось 2,2 миллиарда долларов поставок — рост на 80 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Существенно увеличились поставки и из Швейцарии: объёмы импорта выросли в 11,4 раза, достигнув 2,1 миллиарда долларов. Австралия заняла третье место среди экспортёров, нарастив поставки в 1,6 раза — до 1,4 миллиарда долларов.

Общий объём импорта золота Гонконгом в апреле составил 11,3 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем с августа 2013 года. Для сравнения, в апреле 2024 года закупки составили 4,2 миллиарда долларов.

Такой рост отражает высокий спрос на драгметалл со стороны местных компаний, особенно с учетом нестабильности на валютных рынках и глобальных геополитических рисков.

Экспорт золота из Гонконга также значительно вырос. В апреле он составил 8,4 миллиарда долларов, что в два раза превышает объем экспорта за тот же месяц прошлого года.

Основным покупателем выступил Китай, увеличивший закупки на 90 процентов — до 6,1 миллиарда долларов. На втором месте оказался Таиланд, который увеличил объёмы импорта на 20 процентов, доведя их до 731 миллиона долларов.

Индонезия продемонстрировала наибольшую динамику роста — импорт золота из Гонконга вырос в 4,4 раза и составил 432 миллиона долларов.

Рост торговли золотом между Гонконгом и другими странами свидетельствует о возобновлении активности на международных рынках драгметаллов.

Это может быть связано как с инвестиционным интересом к золоту в условиях глобальной инфляции, так и с усилением роли азиатских стран в мировой торговле драгоценными металлами.