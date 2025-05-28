В США объявили о превосходстве Китая в сфере инноваций

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай за последние два десятилетия значительно укрепил свои позиции в сфере высоких технологий. В том числе в таких стратегически важных направлениях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и телекоммуникации, говорится в материале американского издания Foreign Affairs.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Одним из ключевых факторов этого успеха стала активная государственная политика, направленная на поддержку научных исследований, развитие инновационной инфраструктуры и привлечение талантов со всего мира.

Китайские власти целенаправленно инвестируют в образование, научные лаборатории и технологические парки, а также создают благоприятные условия для работы иностранных специалистов и исследователей.

На фоне этого прогресса политика администрации президента США Дональда Трампа, напротив, оказывает сдерживающее влияние на научно-технический потенциал Соединённых Штатов, говорится в материале.

Одним из ключевых решений, вызвавших критику со стороны экспертов, стало сокращение государственных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Такие меры снижают конкурентоспособность американских компаний и ограничивают возможности в борьбе за лидерство в области передовых технологий.

Дополнительным негативным фактором стало ужесточение иммиграционного законодательства. Снижение притока высококвалифицированных специалистов и уменьшение числа иностранных студентов в американских университетах усиливают дефицит кадров в научно-технической сфере. Это особенно актуально на фоне глобальной конкуренции за таланты, в которой Китай демонстрирует более гибкий и привлекательный подход.

Кроме того, введённые нынешней администрацией торговые пошлины, охватывающие продукцию из 185 стран и территорий, увеличивают издержки для американского бизнеса и создают барьеры для притока инвестиций.

В отличие от США, Китай увеличил расходы на НИОКР более чем в 20 раз с 2000 года. По прогнозам, уже к 2025 году Пекин может обогнать Вашингтон по совокупному объёму инвестиций в исследования и разработки, что станет важным символом глобального технологического сдвига.

Авторы Foreign Affairs считают необходимым пересмотр американской политики в области иммиграции, финансирования науки и международного сотрудничества. По их мнению, без этих шагов США рискуют окончательно утратить свое лидерство в области передовых технологий и уступить стратегические позиции Китаю.

Стоит заметить, что речь в материале американского издания идёт о политике китайских властей, распланированной на десятилетия. Претензии же адресуются Трампу, с момента переизбрания которого не прошло ещё и года.

Хотя уж если поднимать эту тему, то уместнее было бы рассмотреть, что делалось (или не делалось) в США на протяжении тех же двух десятков лет, что и в Китае.