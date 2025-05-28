Евросоюзу предлагают резко сократить потребление воды

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия разрабатывает масштабный план по улучшению водопользования в странах Евросоюза.

Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капли воды

По проекту, к 2030 году страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды минимум на десять процентов, сообщает британское издание Financial Times.

Необходимость разработки такого плана объясняют усиливающимися проблемами, вызванными изменением климата — в частности, с увеличением продолжительности и распространённости засух на территории Европы.

Предполагаемый документ станет первым в истории ЕС, где будут установлены конкретные целевые показатели по повышению эффективности использования водных ресурсов.

Помимо обязательства по сокращению потребления, странам будет рекомендовано существенно увеличить инвестиции в водную инфраструктуру, включая модернизацию канализационных систем и строительство или обновление очистных сооружений.

По оценкам европейских чиновников, на реализацию этих мер потребуется ежегодно инвестировать около 23 миллиардов евро. Эти средства должны быть направлены как на обновление устаревших систем водоснабжения, так и на внедрение инновационных решений для очистки и повторного использования воды.

В последние десятилетия на фоне глобального потепления и роста потребления воды наблюдается устойчивое снижение уровня подземных вод. По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, более 60 процентов европейских рек и подземных источников страдают от загрязнения и переэксплуатации.

Сельское хозяйство остаётся крупнейшим потребителем пресной воды в ЕС, особенно в южных регионах, где климатические условия делают аграрный сектор особенно уязвимым.

Кроме того, быстрый рост городов и промышленности также оказывает давление на водные ресурсы, особенно в густонаселённых районах.

План Еврокомиссии должен быть официально представлен в следующем месяце. Он станет частью более широкой стратегии ЕС по адаптации к изменению климата и устойчивому управлению природными ресурсами.

О реакции властей государств, входящих в Евросоюз, пока не сообщается. Хотя можно предполагать, что вопросы возникнут. Например, южных странах сообщества. Где, как уже отмечалось, вопросы доступности пресной воды особенно актуальны.