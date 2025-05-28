Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Евросоюзу предлагают резко сократить потребление воды

2:31
Экономика

Еврокомиссия разрабатывает масштабный план по улучшению водопользования в странах Евросоюза.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

По проекту, к 2030 году страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды минимум на десять процентов, сообщает британское издание Financial Times.

Необходимость разработки такого плана объясняют усиливающимися проблемами, вызванными изменением климата — в частности, с увеличением продолжительности и распространённости засух на территории Европы.

Предполагаемый документ станет первым в истории ЕС, где будут установлены конкретные целевые показатели по повышению эффективности использования водных ресурсов.

Помимо обязательства по сокращению потребления, странам будет рекомендовано существенно увеличить инвестиции в водную инфраструктуру, включая модернизацию канализационных систем и строительство или обновление очистных сооружений.

По оценкам европейских чиновников, на реализацию этих мер потребуется ежегодно инвестировать около 23 миллиардов евро. Эти средства должны быть направлены как на обновление устаревших систем водоснабжения, так и на внедрение инновационных решений для очистки и повторного использования воды.

В последние десятилетия на фоне глобального потепления и роста потребления воды наблюдается устойчивое снижение уровня подземных вод. По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, более 60 процентов европейских рек и подземных источников страдают от загрязнения и переэксплуатации.

Сельское хозяйство остаётся крупнейшим потребителем пресной воды в ЕС, особенно в южных регионах, где климатические условия делают аграрный сектор особенно уязвимым.

Кроме того, быстрый рост городов и промышленности также оказывает давление на водные ресурсы, особенно в густонаселённых районах.

План Еврокомиссии должен быть официально представлен в следующем месяце. Он станет частью более широкой стратегии ЕС по адаптации к изменению климата и устойчивому управлению природными ресурсами.

О реакции властей государств, входящих в Евросоюз, пока не сообщается. Хотя можно предполагать, что вопросы возникнут. Например, южных странах сообщества. Где, как уже отмечалось, вопросы доступности пресной воды особенно актуальны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы климат евросоюз экология инвестиции
Новости Все >
Боже мой, откуда такая информация? Киркоров заявил, что не планирует третьего ребёнка — только одно заставит певца передумать
Массажный валик расслабляет мышцы или убивает суставы? Всё решают эти нюансы
Подготовь свою кожу к природе: бьюти-ритуалы, которые стоит сделать перед выходными
Пышнее, чем на выставке: рецепт удобрения, от которого розы не перестают цвести все лето
Не Римом единым: эти три сада в Италии признаны лучшими в мире
Когда слабость не проходит — важно знать одну возможную причину
Вкус детства — только лучше: птичье молоко, которое под силу каждому — пошагово и просто
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Продажи обвалились на 52%: Илон Маск теряет контроль над европейским рынком
Хотите, чтобы диван служил годами? Главное — не перепутать эту ткань
Сейчас читают
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Экономика и бизнес
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Украинская армия обречена. Но главный ураган для Киева ещё впереди Дмитрий Плотников Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Последние материалы
Когда слабость не проходит — важно знать одну возможную причину
Вкус детства — только лучше: птичье молоко, которое под силу каждому — пошагово и просто
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Продажи обвалились на 52%: Илон Маск теряет контроль над европейским рынком
Хотите, чтобы диван служил годами? Главное — не перепутать эту ткань
Пёс страдает, а таблетки не помогают? Есть способы облегчить боль, о которых молчат упаковки
Хватит сидеть и ждать, когда цветы зацветут: как вы сможете заставить их расти быстрее
Украинская армия обречена. Но главный ураган для Киева ещё впереди
Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей
Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.