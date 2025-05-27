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Олег Артюков

В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом

4:00
Экономика

В первой половине 2025 года государственный долг США превысил 36 триллионов долларов, установив очередной исторический максимум.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Рост долгового бремени сопровождается увеличением расходов на обслуживание кредитов: по оценкам Минфина США, только процентные выплаты в 2024 году составили более одного триллиона долларов — рекордная сумма в истории страны. Такая динамика вызывает обеспокоенность как внутри США, так и за его пределами, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baidu (перевод АБН24).

Ухудшение ситуации усугубляется внешними факторами, включая действия России на международных финансовых рынках, считает его автор. Несмотря на относительно скромную долю в глобальных инвестициях, Москва предприняла шаги, которые вызвали серьёзный отклик в мировой экономике.

Одним из ключевых моментов стал почти полный выход России из инвестиций в американские государственные облигации. Если в 2010-х годах РФ владела более чем 150 миллиардами долларов в этих бумагах, то к 2025 году её доля сократилась до символических нескольких десятков миллионов долларов.

Массовая распродажа началась после 2014 года, в ответ на ухудшение отношений с Западом после присоединения Крыма. Однако тогда этот шаг не вызвал значительной реакции.

Лишь спустя годы стало ясно, насколько проницательным оказался этот шаг: после 2022 года, когда США ввели беспрецедентные санкции и заморозили часть российских золотовалютных резервов, стало очевидно, что вложения в американские бумаги оказались бы уязвимыми. Российская стратегия позволила избежать прямых финансовых потерь от этих ограничений.

Этот шаг России стал сигналом для других стран, особенно тех, которые стремятся снизить зависимость от доллара США. В их числе — Китай, который за последние годы значительно сократил вложения в американские облигации.

Если ранее Поднебесная была вторым по величине держателем американского госдолга после Японии, то в 2025 году она опустилась на третье место. Объём китайских инвестиций снизился с одного триллиона долларов до примерно 770 миллиардов.

При этом Пекин активно наращивает золотые резервы и диверсифицирует международные активы, ориентируясь на более стабильные и менее политизированные инструменты.

К аналогичным мерам прибегли и другие незападные государства, включая Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Бразилию. Эти страны начали продавать американские облигации, направляя средства в золото, юани и другие альтернативные валюты и активы. Это свидетельствует о нарастающем тренде дедолларизации мировой экономики — процессе снижения роли доллара в международных расчетах и финансовых резервах.

По мнению китайских аналитиков, массовый отказ стран от американского госдолга может иметь долгосрочные негативные последствия для США. В частности, это способно подорвать доверие к доллару как к глобальной резервной валюте и вызвать давление на его курс.

Снижение внешнего спроса на казначейские бумаги может также привести к удорожанию заимствований для американского правительства, что в условиях растущего долга только усугубит финансовую нагрузку на бюджет.

Таким образом, текущее положение дел является результатом как внутренних экономических проблем США, так и изменений в глобальной финансовой архитектуре, где всё больше стран ищут пути к снижению зависимости от Вашингтона.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы инвестиции дедолларизация
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