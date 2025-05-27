Страны Азии не хотят выступать против пошлин США

Многие страны Азии продолжают сохранять осторожную позицию в вопросах торговых разногласий с США, особенно после введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа.

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Такая сдержанность объясняется не только экономическими интересами, но и более глубокой зависимостью этих государств от США в сфере безопасности. Соединённые Штаты остаются ключевым военным партнёром для целого ряда азиатских стран, включая Японию, Южную Корею, Филиппины и Тайвань, где размещены американские военные базы или заключены двусторонние соглашения о военном сотрудничестве.

Эта стратегическая зависимость ограничивает возможности государств региона в открытом противодействии экономическим инициативам США, включая введение импортных пошлин.

Подобное положение создаёт сложности для выработки согласованной и твёрдой линии на торговых переговорах, поскольку правительства этих стран вынуждены учитывать потенциальные последствия ухудшения отношений с Вашингтоном.

В то же время, отмечают европейские чиновники, на фоне экономических и торговых трений с США, Евросоюз воспринимается рядом стран Юго-Восточной Азии как второстепенный игрок. Его влияние в регионе ограничено отсутствием значительного военного присутствия и невысокой ролью в обеспечении безопасности.

Эта ситуация влияет на восприятие Европы как менее значимого партнёра в стратегическом плане, что снижает её вес и в торговых вопросах.

Тем не менее, некоторые страны Азии начинают проявлять интерес к европейскому опыту ведения торговых переговоров с США. Они стремятся изучить подходы ЕС, чтобы использовать их при разработке собственных стратегий взаимодействия с американской администрацией.

В частности, чиновники Евросоюза наладили обмен информацией с представителями Японии и Южной Кореи по вопросам, связанным с торговыми отношениями США и Китая.

Контекстом этих событий стало решение президента Трампа от 2 апреля ввести так называемые взаимные пошлины на импорт из ряда стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран были установлены повышенные тарифы в зависимости от величины торгового дефицита США с каждой конкретной страной.

Эта мера была направлена на устранение дисбаланса в торговле. Однако уже 9 апреля американская администрация изменила курс, заявив, что более 75 стран не стали предпринимать ответные шаги и выразили готовность к переговорам. В результате было решено на 90 дней сохранить базовую ставку пошлин в размере десять процентов для всех стран, за исключением Китая, на который продолжили действовать более жёсткие ограничения.

Таким образом, взаимодействие стран Азии с США в торгово-экономической сфере остаётся тесно связано с вопросами безопасности, а попытки Европы усилить своё влияние сталкиваются с давними структурными ограничениями и региональной спецификой.