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Олег Артюков

В Китае не хотят возвращаться к импорту пропана из США

3:49
Экономика

Китайские предприятия по переработке пластмасс воздерживаются от возобновления импорта американского пропана, несмотря на формальное ослабление торговых барьеров между США и КНР.

Завод
Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Завод

В то время как в 2024 году почти 60 процентов китайского импорта сжиженных углеводородных газов приходилось на США, на текущий момент китайские нефтехимические компании предпочитают закупать сырьё из альтернативных источников, таких как Канада и страны Персидского залива.

Основными потребителями пропана в Китае остаются установки дегидрирования этого газа, которые играют ключевую роль в производстве пропилена — важного строительного блока для пластмасс и других полимеров. На прошлой неделе эти заводы продолжали отгружать сырьё, преимущественно закупленное у поставщиков из Ближнего Востока и Северной Америки, за исключением США.

Согласно информации с рынка, в период с 19 по 25 мая китайский импортер приобрёл партию пропана из Персидского залива по премиальной цене — 30 долларов за тонну выше июльской контрактной цены Саудовской Аравии.

Для сравнения, в начале мая аналогичные партии продавались с премией до 70 долларов, что указывает на стабилизацию спроса после ажиотажного скачка. Саудовский ориентир по цене на пропан в апреле составлял примерно 600 долларов за тонну.

Параллельно китайские компании продолжают приобретать поставки СУГ (включающие пропан и бутан) из стран Персидского залива, при этом на прошлой неделе они получали скидки не менее 50 долларов за тонну, сообщает издание "Нефть и капитал". Это свидетельствует о конкурентных преимуществах ближневосточных поставок, в том числе в части стабильности логистики и предсказуемости контрактных условий.

Маржа переработки американского пропана в Китае остаётся крайне низкой, что делает его импорт невыгодным. По оценке Саманты Хартке, руководителя аналитического отдела по Северной и Южной Америке компании Vortexa, при сохраняющемся тарифе в десять процентов чистая прибыль PDH-заводов составляет около 20 долларов за тонну.

Такая узкая маржа не стимулирует китайские компании к возобновлению закупок американского сырья. Экономическая целесообразность импорта из США может вернуться только в случае значительного снижения внутренних цен на пропан в Америке.

Ранее США являлись основным поставщиком сжиженных газов в Китай — в первую очередь пропана, бутана и этана. Однако после взаимного введения высоких пошлин (145 процентов на китайские товары и 125 процентов на китайские) импортёры из КНР свернули закупки американских СУГ и СПГ.

По долгосрочным контрактам Китай переориентировал излишки газа на европейские рынки, в то время как на спотовом рынке американский газ практически не фигурировал.

Несмотря на приостановку действия части пошлин, ситуация кардинально не изменилась. Китайские компании продолжают полагаться на ближневосточные поставки, которые воспринимаются как более стабильные и выгодные.

Вместе с тем, нефтехимическая промышленность Китая по-прежнему зависит от импорта СУГ, особенно этана, критически необходимого для отдельных видов производства. В условиях ограниченного доступа к американскому сырью предприятия были вынуждены искать замену за счёт увеличения поставок из стран Персидского залива и других регионов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай импорт ближний восток
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