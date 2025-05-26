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Олег Артюков

Французские фермеры требуют отложить пошлины на удобрения из России

3:36
Экономика

Французский аграрный профсоюз "Сельская координация" выразил обеспокоенность негативными последствиями, которые могут вызвать новые заградительные пошлины Евросоюза на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Организация заявила, что вступление этих мер в силу представляет серьёзную угрозу для конкурентоспособности сельского хозяйства Франции и всего ЕС. Профсоюз настаивает на немедленной отсрочке реализации этих пошлин, а также требует введения финансовых компенсаций для фермеров, чьи хозяйства могут пострадать из-за удорожания сельхозпродукции.

По мнению представителей профсоюза, европейская фермерская отрасль уже давно сталкивается с системными проблемами. Французские производственные мощности в сфере удобрений находятся в стагнации на протяжении многих лет, что усиливает зависимость от импорта.

Хотя Еврокомиссия утверждает, что новые меры направлены на укрепление стратегической автономии Евросоюза, их реализация может нанести существенный ущерб фермерским хозяйствам, особенно в условиях роста производственных издержек и нестабильности цен на агропродукцию.

С аналогичной позицией ранее выступил и генеральный секретарь французского профсоюза FNSEA Эрве Лапи. Он заявил РИА "Новости", что пошлины на российские удобрения усилят финансовое давление на аграриев и приведут к росту цен на весь рынок удобрений. По его мнению, это поставит фермеров в ещё более уязвимое положение на фоне уже существующих трудностей.

На фоне принятия Европейским парламентом решения о введении новых торговых ограничений, протестные настроения среди фермеров во Франции заметно усилились.

В частности, на прошлой неделе аграрии блокировали ключевые автодороги в северных департаментах Нор и Па-де-Кале. Протестующие потребовали не только пересмотра пошлин, но и принятия законопроекта, который упростит бюрократические процедуры, улучшит порядок сертификации деятельности фермеров, а также ослабит ограничения на использование пестицидов.

С начала текущей недели протесты расширились: фермеры начали блокировать автотрассы в направлении Парижа, включая участки в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз и Ивелин. Тракторы также были замечены у здания Национального собрания Франции.

Профсоюзные организации заявили о бессрочном характере акций и озвучили требования, включающие: сокращение бюрократической нагрузки, выплату задержанных субсидий ЕС, поддержку молодых аграриев, смягчение регулирования отрасли, а также отказ от соглашения о свободной торговле между ЕС и странами южноамериканского торгового блока МЕРКОСУР.

Россия, являясь одним из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений, обеспечивает значительную часть европейского импорта таких веществ, как аммиачная селитра, фосфаты и калийные соли.

Таким образом, введение пошлин грозит не только ростом цен на сырьё, но и снижением урожайности сельхозкультур из-за нехватки или удорожания удобрений.

Это может спровоцировать дополнительное давление на продовольственные рынки и усилить социальное недовольство в сельских регионах, уже испытывающих трудности из-за инфляции, засух и ужесточения экологических норм ЕС.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция сельское хозяйство
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