Юрий Воронцов: Там, где наука встречается с коммерческой IT-разработкой, рождаются интересные решения

6:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный инженер-разработчик Туту.ру — о научном подходе к использованию ИИ для туризма.

Фото: Фото из личного архива Юрия Воронцова Главный инженер-разработчик Туту.ру Юрий Воронцов

Успех компаний, работающих в сфере туризма, сегодня неотделим от передовых IT-решений. Чтобы клиент получил от поездки позитивные впечатления, сервисы путешествий предлагают все более совершенные мобильные приложения с использованием рекомендаций и прогнозирования на основе ИИ и машинного обучения, говорит Юрий Воронцов — главный инженер-разработчик самого посещаемого в России сервиса путешествий Туту.ру. Карьеру технического лидера Юрий совмещает с научной работой — фундаментальные исследования помогают ему развиваться как программисту. Мы расспросили Юрия Воронцова, как теория матричных уравнений связана с разработкой и зачем успешному IT-инженеру экспериментальные проекты.

— Вы главный инженер-разработчик компании Туту.ру, сервисами которой ежемесячно пользуется 25 миллионов человек. Руководите командой, которая создает приложения, помогающие купить билеты на поезд и самолет, забронировать отель. Как IT помогает развитию туризма, какие тренды вы как эксперт считаете ключевыми?

— В сервисах транспорта и путешествий набирает популярность использование моделей машинного обучения — для рекомендаций маршрутов и путешествий, прогноза цен, анализа пользовательского поведения и адаптивного контента в приложениях. Один из значимых кейсов реализован нашей компанией, это ИИ-ассистент Джарвел, который стал первым подобным решением на российском рынке. Другой важный тренд — концепция Mobile First: многие компании осознали важность мобильных приложений для туристов, в том числе с доступом к оформленным заказам в ситуациях, когда нет интернета.

— Знаю, что в разработку вы пришли из науки, где тоже добились серьезных успехов: защитили диссертацию на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, создавали и читали курсы по программированию, опубликовали более 20 научных работ. Как теория матричных уравнений, которой вы занимались как ученый, помогла вам стать сильным инженером-разработчиком?

— Моя научная работа действительно посвящена алгоритмам решения матричных уравнений. Матричные уравнения — основа многих численных методов, в том числе для оптимизации маршрутов, чем также занималась команда под моим руководством. Матричные уравнения, например, используются в так называемой задаче коммивояжера — ее суть в том, чтобы, проложить оптимальный маршрут через несколько промежуточных пунктов и вернуться домой. Кроме того, работа над алгоритмами для матричных уравнений серьезно прокачала меня как программиста: эти задачи требуют умения писать эффективный и надежный код.

— Помимо коммерческой разработки и науки, вы занимаетесь собственными проектами, например создали VolleyMSK — приложение Любительской волейбольной лиги, куда входит более 20 000 спортсменов. Что вам дают такие нестандартные задачи?

— Мне всегда было интересно экспериментировать с совершенно новыми технологиями — такими, устойчивость которых для применения в коммерческих проектах еще недостаточно изучена. Личные проекты идеально подходят для такого рода экспериментов. Помимо VolleyMSK я делал распределенный музыкальный плеер для использования среди друзей, приложение для поиска друзей по интересам, а сейчас работаю над игрой на основе шахмат.

— Вы член Института инженеров электротехники и электроники, IEEE, — крупнейшего международного сообщества IT-профессионалов. При этом вы не рядовой участник, а Senior Member — этот статус имеют лишь 10% членов ассоциации, чей вклад признан наиболее значительным. Какие профессиональные возможности это дает вам как техническому лидеру?

— Статус IEEE Senior Member открывает доступ к очень полезным вещам — специализированным ресурсам, исследованиям, закрытым мероприятиям. Кроме того, это возможность войти в профессиональные сообщества по интересам, например, по data engineering или машинному обучению, где обсуждаются новые подходы и реальные кейсы. Это позволяет узнавать о трендах раньше, чем они становятся мейнстримом.

— Несмотря на лидерскую позицию в мобильной разработке, вы, если не ошибаюсь, продолжаете заниматься наукой. Расскажите о направлении своих нынешних исследований.

— Я продолжаю использовать и развивать знания и навыки работы с матричными уравнениями и программирования. В последней работе я это применял для помощи коллегам в сфере биоинформатики — мы разработали сервис по поиску публичных датасетов с экспрессией генов.

— Вы ведь не только исследователь, но и рецензент научных изданий, которые выпускает Российская академия наук и которые входят в такую престижную базу, как Scopus, например "Доклады Академии наук". Как осведомленность в последних достижениях науки помогает вам внедрять новые технологии в разработку?

— Работа рецензентом в журналах требует погружения в самые современные научные исследования. Это позволяет оставаться в курсе новых методов, алгоритмов и подходов задолго до их массового внедрения. Такая осведомленность напрямую помогает в инженерной практике — я быстрее нахожу нестандартные решения, увереннее применяю математические методы в повседневных задачах.

— На вашем счету не одна победа в конкурсах, причем как исследовательских, например в Конкурсе научных работ, учрежденном Олегом Дерипаской, так и технологических — в Хакатоне разработчиков вашей компании. Что бы вы посоветовали молодым специалистам, которые мечтают добиться двойного успеха, совмещая фундаментальные научные исследования с практической работой в коммерческих проектах?

— Совмещайте науку с практикой через реальные задачи. Публикуйтесь, но параллельно пишите код, запускайте проекты, проверяйте идеи в деле. Используйте научные методы для решения прикладных проблем — это даст конкурентное преимущество. Умейте просто объяснять сложное — без этого ни науке, ни бизнесу вы не будете понятны. Важно не бояться идти в реальный сектор, потому что там, где фундаментальные подходы встречаются с живыми данными, ограниченными ресурсами и бизнес-целями, порой рождаются самые интересные решения.

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