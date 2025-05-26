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Олег Артюков

Самолёт Байкал обещают ввести в эксплуатацию в плановые сроки

2:58
Экономика

Проект создания легкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" продолжает получать государственную поддержку и финансирование. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме, на разработку и серийное производство этого воздушного судна выделяются все необходимые бюджетные средства.

Самолёт байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Uzga1939, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёт байкал

Финансирование обеспечено в полном объёмеп, проект должен быть реализован в установленные сроки, без задержек и ограничений по финансам, отметил министр.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что программа по созданию самолёта продолжит развиваться. Он подчеркнул, что в конструкцию "Байкала" уже внесены существенные изменения, повысившие его летные и эксплуатационные характеристики.

Мантуров также отметил, что министерство промышленности и торговли приняло взвешенное решение продолжить проект, несмотря на критические заявления со стороны ряда должностных лиц.

Ранее заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выразил обеспокоенность судьбой проекта, утверждая, что он "зашёл в тупик" и серийное производство не планируется.

В Минпромторге на это ответили, что эффективность доработок подтверждена результатами опытно-конструкторских работ, дальнейшая реализация проекта продолжается.

ЛМС-901 "Байкал" разрабатывается как современная замена советскому многоцелевому самолёту Ан-2, который с 1947 года был основным воздушным транспортом в сельской и региональной авиации СССР и России.

Новый самолёт рассчитан на перевозку девяти пассажиров или аналогичного объёма груза, его основная задача — обеспечить авиационное сообщение в труднодоступных регионах, включая Дальний Восток, Сибирь, северные территории и районы Крайнего Севера.

Самолет способен развивать крейсерскую скорость до 300 км/ч, максимальная дальность его полёта составляет до трёх тысяч километров без нагрузки и до полутора тысяч с полезной нагрузкой две тонны. Он может эксплуатироваться с неподготовленных грунтовых и укороченных взлётно-посадочных полос, что делает его особенно полезным в условиях ограниченной инфраструктуры.

Проект ЛМС-901 был инициирован в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Его разработкой занимается компания "Байкал-Инжиниринг" — дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), входящего в структуру государственной корпорации "Ростех". Первый полёт прототипа состоялся в январе 2022 года, а серийное производство планируется развернуть на УЗГА в Екатеринбурге.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы байкал авиация самолёт антон силуанов
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