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Олег Артюков

Во Франции рассказали о российском технологическом чуде на Севморпути

3:29
Экономика

За последние годы интерес к Арктике со стороны ведущих мировых держав значительно усилился. Это связано с растущим пониманием стратегической важности региона, который обладает огромными запасами природных ресурсов — нефти, газа, редкоземельных металлов — и открывает перспективы для создания новых торговых маршрутов.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Одним из ключевых направлений международного соперничества в Арктике стал Северный морской путь, способный значительно сократить транспортное плечо между Северной Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, минуя Суэцкий канал.

В этом контексте Россия активно продвигает освоение Арктики, делая акцент на развитие инфраструктуры и внедрение передовых технологий.

Одной из таких технологических разработок стали ядерные реакторы нового поколения РИТМ-200, говорится в материале французского издания TechGuru (перевод АБН24).

Эти реакторы используются для оснащения современных атомных ледоколов, обеспечивающих круглогодичное судоходство по сложной и ледоопасной трассе СМП. В 2024 году по этому маршруту было перевезено рекордные 37,9 млн тонн грузов, что подчеркивает его растущее значение в глобальной логистике.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся три ледокола нового поколения — "Арктика", "Сибирь" и "Урал", каждый из которых оснащён двумя реакторами РИТМ-200. В перспективе строится ещё несколько аналогичных судов, в том числе "Якутия" и "Чукотка". Всего "Росатом" реализует строительство восьми новых реакторов РИТМ-200, что говорит о масштабности программы.

РИТМ-200 представляет собой инновационную разработку в области малой ядерной энергетики. По сравнению с предыдущими моделями, этот реактор на 50 процентов компактнее, на 30 процентов мощнее и вдвое легче. Его мощность составляет 55 мегаватт, а ресурс — 40 лет с возможностью продления.

Важно, что эта технология имеет широкую сферу применения: помимо использования на ледоколах, РИТМ-200 можно устанавливать на плавучие атомные электростанции, что особенно актуально для энергообеспечения удалённых арктических поселений и промышленных объектов.

Западные аналитики отмечают, что благодаря таким технологическим прорывам Россия получает ощутимое преимущество в борьбе за контроль над арктическим регионом. Наличие собственного атомного ледокольного флота и независимых источников энергии позволяет стране активно участвовать в экономическом и геополитическом освоении Арктики, что делает её лидером в этой области.

По данным Геологической службы США, в Арктике сосредоточено до 13% неразведанных мировых запасов нефти и около 30% природного газа. Кроме того, регион играет важную роль в формировании климатических процессов и потенциально может стать ареной конкуренции за транзитные маршруты и ресурсы.

В этих условиях способность России обеспечить стабильное и безопасное судоходство по СМП с использованием собственных технологических решений усиливает её позиции в Арктике.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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