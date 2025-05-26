В Нидерландах пожаловались на воровство ветра Бельгией

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы в акватории Северного моря наблюдается активное строительство морских ветропарков, что вызывает растущее напряжение между странами, эксплуатирующими прибрежные ветроэнергетические ресурсы.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция

Один из ярких примеров — конфликт между Бельгией и Нидерландами, возникший из-за взаимного влияния их ветроэлектростанций на эффективность друг друга.

Суть проблемы заключается в так называемом "ветровом следе" (англ. wake effect) — явлении, при котором турбины, расположенные на пути преобладающего ветра, снижают его скорость и турбулентность, тем самым ухудшая условия для турбин, стоящих дальше по направлению воздушного потока.

В данном случае бельгийские ветропарки, размещённые южнее, "перехватывают" основной поток ветра, что приводит к снижению производительности голландских установок. По оценкам экспертов, потери могут достигать трёх процентов от ожидаемой выработки энергии, что в масштабах крупного ветропарка эквивалентно потерям миллионов евро ежегодно.

Такие потери уже вызывают обеспокоенность в Нидерландах и стали поводом для официальных жалоб в адрес Бельгии. Возможность судебных разбирательств между двумя странами также обсуждается, поскольку речь идет о нарушении принципов рационального использования общих природных ресурсов.

Однако данная ситуация является лишь частным случаем более широкой проблемы. Массовое строительство морских ветропарков в прибрежных водах стран Евросоюза вызывает опасения у ученых и экологов.

По мнению некоторых исследователей, значительное скопление ветряных турбин в определённых районах может оказывать влияние на региональные климатические и метеорологические процессы.

Особенно обсуждается риск изменения циркуляции воздушных масс, в том числе таких крупномасштабных явлений, как Гольфстрим — тёплое течение, играющее важную роль в поддержании умеренного климата в Северной и Западной Европе.

Существуют также исследования, согласно которым крупные ветропарки могут изменять структуру атмосферного пограничного слоя, повышать уровень турбулентности и влиять на распределение влаги и температуры в прибрежных зонах.

Всё это вызывает необходимость пересмотра норм международного планирования и координации строительства ветряных электростанций, чтобы минимизировать трансграничные конфликты и экологические риски.

Так что можно сказать, что инцидент между Бельгией и Нидерландами демонстрирует необходимость не только в техническом, но и в дипломатическом подходе к вопросам развития возобновляемой энергетики в густонаселённой и плотно используемой акватории Европы.