ЕС надеется на лобстеров, чтобы добиться расположения Трампа

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз рассматривает возможность продления отмены пошлин на импорт лобстеров из США, стремясь сохранить благоприятные условия для переговоров по заключению более широкой торговой сделки с Соединёнными Штатами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, нынешнее соглашение об отмене пошлин, принятое в 2020 году, истекает 31 июля 2025 года.

Первоначальное решение об отмене пошлин на американских омаров принималось в контексте предвыборной кампании Трампа, который стремился заручиться поддержкой избирателей в штате Мэн — регионе, где рыболовство играет важную экономическую роль.

Сделка была воспринята как жест доброй воли и стремление к деэскалации торгового конфликта, развёрнутого в предыдущие годы в связи с введением США повышенных тарифов на европейскую продукцию, таких как сталь, алюминий и ряд сельскохозяйственных товаров.

Еврокомиссия, как сообщает издание, открыта к продлению данного соглашения. Представитель Комиссии Олоф Жилл указал, что дальнейшая судьба договорённости по лобстерам будет зависеть от результатов текущих торговых переговоров с американской стороной.

В этих переговорах затрагиваются вопросы, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные механизмы, а также нормативные и технические барьеры, которые в Вашингтоне расцениваются как препятствия для американского бизнеса.

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге также выразил поддержку продлению отмены пошлин на омаров, подчеркнув, что эта мера уже продемонстрировала положительный эффект, способствуя снижению напряжённости в диалоге с администрацией Трампа.

Тем временем, сам Дональд Трамп обостряет риторику в отношении Евросоюза. В своём заявлении на платформе Truth Social он обвинил ЕС в ведении несправедливой торговой политики, направленной против американских интересов.

Президент США указал на существование "мощных торговых барьеров", "немонетарных ограничений", "манипуляций с валютой", а также "необоснованных судебных исков" против американских компаний. По его словам, все это приводит к ежегодному дефициту в торговле на сумму свыше 250 миллиардов долларов.

В качестве ответа Трамп рекомендовал ввести с 1 июня 2025 года 50-процентные пошлины на импорт товаров из Евросоюза, за исключением продукции, произведённой на территории США.