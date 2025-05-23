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Олег Артюков

США не видят смысла в снижении потолка цен на российскую нефть

2:38
Экономика

США не считают целесообразным снижение установленного странами Группы семи потолка цен на российскую нефть, несмотря на предложения Евросоюза.

нефтедобыча
Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефтедобыча

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. По мнению Вашингтона, текущие рыночные тенденции уже привели к снижению стоимости российского сырья, и вмешательство в виде корректировки предельной цены в настоящее время представляется излишним.

Впрочем, США готовы обсуждать этот вопрос, не занимая окончательной позиции по нему.

Идея снизить потолок цен на российскую нефть обсуждается в рамках подготовки нового пакета санкций против России. Европейские чиновники предложили установить новый предел на уровне 50 долларов за баррель, что на десять долларов ниже текущего значения.

Тем не менее, Европейский союз не обладает полномочиями в одностороннем порядке изменить потолок цен — такие решения принимаются в рамках "Группы семи", в которую, помимо европейских государств, входят США, Канада, Великобритания и Япония.

Потолок цен на российскую нефть был официально введён странами G7, ЕС и Австралией 5 декабря 2022 года. Он предполагает, что страны, участвующие в соглашении, не будут предоставлять страхование, фрахт и другие услуги для морских поставок российской нефти, если она продаётся дороже установленного предела — изначально 60 долларов за баррель.

В ответ на введение ценового потолка российские власти заявили, что не будут продавать нефть и нефтепродукты странам, поддерживающим подобные ограничения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Действие документа продлевалось уже несколько раз.

Кроме того, Москва перенаправила экспортные потоки в страны Азии, в первую очередь в Китай и Индию.

С начала апреля 2025 года наблюдается снижение стоимости российских сортов нефти, особенно в европейских портах, где цена периодически опускается ниже отметки в 50 долларов за баррель, что фактически делает дискуссию о снижении ценового потолка менее актуальной.

В Киеве, между тем, заявляют, что потолок цен на российскую нефть должен быть установлен на уровне 30 долларов за баррель. Однако крайне сомнительно, чтобы на эту инициатива обратили внимания в странах Группы семи.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы потолок цен
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