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Дмитрий Плотников

Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США

3:08
Экономика

Если вы думали, что торговые войны — это тонкий дипломатический инструмент, вы ошибались.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Новый законопроект, обсуждаемый в американском конгрессе, предлагает радикальное решение: обложить 500-процентными пошлинами все страны, торгующие с Россией.

Звучит грозно. Но давайте посмотрим, кого Соединённые Штаты реально "накажут" — и кого отправят прямиком в объятия Пекина.

Давайте поимённо

Израиль, например. Страна, которая прямо сейчас воюет на несколько фронтов, в 2024 году импортировала из России пластика на 10,6 млн долларов. Ну что, готовы ввести на это 500-процентные пошлины? Отличный способ "поддержать союзника", правда?

А вот Тайвань — та самая "непотопляемая авианосная платформа демократии" в Азии, по мнению американского эстеблишмента, — закупил больше всего российской нафты, ключевого сырья для пластмасс. Хотим помочь Тайваню выстоять перед Китаем? Тогда почему же предлагаем ударить по его экономике?

И не забудем Японию — наш старый и добрый (?) союзник и любитель российского СПГ (на 3,6 млн долларов за 2024 год), пластика и резины. Видимо, в Вашингтоне решили, что с такими союзниками и врагов не нужно.

А теперь — Европа. Несмотря на весь пафос "решительного осуждения Москвы", импорт российского СПГ в ЕС вырос на 19,3 процентов. Только за первые две недели 2025 года европейцы завезли более 837 тысяч тонн — в лидерах Германия, Франция, Бельгия и Испания.

А Украина? Та самая, которой мы "помогаем" бороться? В 2024 году она не только закупала нефтепродукты в Российской Федерации на сотни тысяч долларов, но и честно гнала транзитный газ в Европу до самого января 2025-го.

И вот теперь, в самом духе великой стратегической мудрости, США готовы поругаться со всем списком этих стран, лишь бы "наказать Россию". Побочный эффект? Разрушим собственную торговлю, взвинтим цены для своих же граждан и, возможно, окончательно распугаем союзников.

А еще мелочь — ослабим доллар, подорвём своё влияние и… нет, Россию это не остановит. Напротив — Москва, вероятно, откроет шампанское: США снова решили стрелять себе в ногу. Только на этот раз — из гаубицы.

Вывод

Как справедливо замечает сенатор Рэнд Пол, инициатива — не просто мимо, она катастрофически неумна. Штаты теряют не только рынок, но и политический капитал. Когда мир трещит по швам, а государственный долг США перевалил за 36 триллионов долларов, возможно, стоит сосредоточиться не на пошлинах, а на реальных переговорах и здравом смысле.
Но кто в Вашингтоне слышал о здравом смысле?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша европа япония россия германия антироссийские санкции
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