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Любовь Степушова

Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность

4:38
Экономика » Производство » Энергетика

Эксперт Игорь Юшков рассказал Правде. Ру, как обстоят дела на Запорожской АЭС, и будет ли она запущена в ближайшие недели, как уверяют украинские источники.

ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЗАЭС

Украинский источник проинформировал, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) будет подключена к российской энергосистеме "в ближайшие недели", а на полную мощность начнёт работать в "ближайшие месяцы". Для этого якобы РФ завершила строительство "распределительного узла и компрессорной станции" ​​в районах Мариуполя и Бердянска.

Ранее различные американские чиновники сообщали, что США ведут обсуждение будущего управления станцией и хотят "помогать" в её эксплуатации, а то и получить над ней контроль. Зеленский же утверждал, что без участия Украины станция "работать не будет".

В комментарии для Pravda. Ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что у ЗАЭС уже есть две линии электропередач (ЛЭП), одна идет с территории Украины, а другая — с востока, российская, которую Украина периодически обстреливает. Возможно, по его словам, речь в украинской новости идёт о восстановлении российской ЛЭП. Также эксперт скептически отнёсся к новости о строительстве компрессорной станции, так как ни для АЭС ни для ЛЭП "никакой компрессор не нужен".

По его мнению, условий для запуска постоянно обстреливаемой станции пока нет, так как если у работающей АЭС разрушить ЛЭП или насосы, которые качают воду для охлаждения, то "топливо расплавится и станция взорвётся".

"Как на Фукусиме было. Поэтому Россия с 2022 года остановила ЗАЭС", — сказал Игорь Юшков.

Также станция не готова к работе, потому что мало воды для охлаждения реакторов — Каховское водохранилище, которое ранее питало резервуары, взорвано:

"Поэтому не то что шесть энергоблоков, даже один запускать опасно".

Кроме того, у РФ нет "катастрофической потребности в дополнительной электроэнергии". Эксперт полагает, что некие подготовительные работы "Росатом" может вести — дополнительные ЛЭП протягивать, но это не значит, что станцию запустят.

"Пока идут боевые действия, запускать её опасно. И я надеюсь, что никто этого делать не будет", — сказал Игорь Юшков.

В отношении запуска на полную мощность, у Игоря Юшкова тоже сеть сомнения. По трём из шести блоков ЗАЭС стоял вопрос о выводе их из эксплуатации из-за износа. Для продления нужно будет провести определённые работы, и этот вопрос "Росатом" должен решать совместно с правительством". Эксперт уверен, что остальные блоки нужны для дополнительной поставки электроэнергии в общую российскую сеть. Они могут запитать все новые регионы и Крым, который сейчас дополнительно запитан из Кубани. Это даст возможность ликвидировать дефицит, который возникает периодически в южных регионах страны, особенно в курортный сезон. Это не только Кубань, а также Северный Кавказ, в частности, Дагестан, который стал туристической Меккой.

"Даже если не 6, а 3-4 энергоблока запустят, то уже это очень много генерации. Излишки даже можно будет потом продавать Украине, если таковые будут, если мы договоримся по цене. Почему бы нет, когда конфликт закончится?", — сказал Игорь Юшков.

Эксперт считает, что единственный возможный вариант участия США — это продавать американской компании по рыночным ценам электроэнергию, а она уже — на местном рынке Украины или в Европе розничным потребителям.

"Но никак нельзя пускать США в акционеры или, тем более, передавать эту станцию. Я думаю, что вряд ли такие вопросы рассматриваются руководством страны", — заключил Игорь Юшков.

6 мая первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со стандартами России. Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов". Аналогичные лицензии в дальнейшем должны быть оформлены для остальных блоков. Возможно, намечаются военные действия в Запорожской области с целью отодвинуть ЛБС от ЗАЭС, чтобы начать её эксплуатацию.

Уточнения

Запоро́жская АЭ́С  — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы росатом запорожская аэс сергей кириенко запорожская область
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