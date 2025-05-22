Вячеслав Макаров: Успеха в бизнесе достигает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто по-настоящему вовлечен

Бизнесмен, эксперт в построении розничного бизнеса, владелец магазинов одежды — о рецептах выживания в кризисы, пользе цифровизации, экспансии в США и вере в успех.

Фото: Фото из личного архива Вячеслава Макарова Предприниматель Вячеслав Макаров

В 2025 году бизнес-ландшафт перестраивается: для предпринимателей в фокусе — операционная эффективность и умение быстро меняться, считают исследователи Industry Leaders Magazine. Именно сейчас определяются лидеры рынка, не боящиеся трансформировать бизнес и нестандартно реагировать на вызовы. Талантливый предприниматель Вячеслав Макаров прошел несколько кризисов и методом проб и ошибок создал собственный рецепт эффективного достижения бизнес-целей. Он одним из первых выстроил прямые поставки европейской деловой одежды для мужчин в страны СНГ, создал сеть розничных магазинов, а еще — написал несколько научных статей. В интервью он рассказал, нужны ли малому бизнесу технологические инновации, существует ли универсальный рецепт успеха и зачем в период экономических потрясений планировать выход на зарубежный рынок.

— Вячеслав, вы — основатель сети магазинов одежды с растущей прибылью и портфелем постоянных клиентов. Ваш бизнес масштабируется, несмотря на внешние кризисы. Поделитесь секретом, как малому бизнесу в нестабильных условиях не только оставаться на плаву, но и наращивать обороты?

— Основной принцип в период экономической турбулентности — это адаптивность. Рынок сегодня нестабилен, выигрывает тот, кто умеет быстро перестроиться. Важно оперативно автоматизировать процессы — например, мы внедрили инструменты аналитики, чтобы мгновенно понимать, что происходит с клиентским спросом и ассортиментом. Стабильный рост нам обеспечивает не ставка на один фактор, а умение быстро меняться и при этом действовать осознанно.

— В последние годы у вас растет выручка и прибыль: с примерно 30 тысяч белорусских рублей в 2020 году до почти 110 тысяч в 2023 году, а во втором квартале прошлого года вы и вовсе удвоили выручку. Есть ли универсальный рецепт роста прибыли для вашего сегмента ритейла?

— Панацеи не существует, все не так просто. Рост прибыли — результат не одного решения, а комплекса шагов. Одним из ключевых решений в нашем случае стало налаживание надёжных цепочек поставок с зарубежными производителями качественной одежды. Помогло также усиление цифровой составляющей бизнеса — это дало рост выручки в 10%. Но если говорить честно, никакие технологии не заменят увлеченности. Когда ты любишь свое дело и готов работать 24 часа в сутки, успех становится закономерным итогом.

— Сейчас fashion-ритейл переживает не лучшие времена: по исследованию Statista, лишь около четверти глав профильных предприятий положительно оценивают перспективы на 2025 год. А вы в это время разрабатываете масштабный бизнес-план по экспансии на международные рынки — в частности, США. Не сомневаетесь в успехе?

— Несколько лет назад исследователи из ВШЭ доказали, что устойчивость и развитие бизнеса напрямую связаны с внутренним настроем предпринимателя, его уверенностью в успехе. Она, без сомнения, должна базироваться на проверенных стратегиях, способности адаптироваться к различным условиям и глубоком понимании потребностей целевой аудитории. Поэтому — нет, какого-то провала не опасаюсь. Это важный шаг для меня — масштабирование на зарубежные рынки помогает диверсифицировать риски, использовать новые точки роста и адаптироваться к изменяющимся условиям.

— Ранее вы сумели точно определить и занять свою нишу на розничном рынке мужской одежды в Республике Беларусь, выгодно сегрегировав ее от брендов масс-маркета, среднего ценового сегмента и люкса, в итоге средний чек в ваших магазинах стабильно растет на 15% в год. Вы также внесли серьезный вклад в сферу розничной торговли, разработав и внедрив инновационные методы предоставления услуг. В других странах вы намерены придерживаться этой же линии?

— Для нового зарубежного подразделения специально создан собственный бизнес-план, в котором учтены особенности местного рынка — как федерального, так и более узкого, регионального, целевая аудитория и ее платежеспособность, спрос на персонализацию и омниканальность, и даже возможность выхода на франшизу.

— Ваша компания получила международное признание — в этом году вы стали лауреатом авторитетной премии National Business Awards, о вашем бизнесе написал авторитетный бизнес-журнал для топ-менеджеров высшего звена и владельцев крупных компаний CEOWORLD Magazine, который назвал ваши магазины в числе наиболее узнаваемых брендов мужской одежды. Как вам удалось сформировать лояльную аудиторию и завоевать доверие белорусов?

— Признание от CEOWORLD Magazine — важный для нас рубеж. Уверен, что в основе развития бизнеса лежит доверие клиентов. Мы с самого начала строили бизнес вокруг человека. Людям удобно, когда знакомый бренд присутствует во всех регионах страны — онлайн и офлайн. Когда можно заказать бесплатную доставку, воспользоваться накопительными скидками, получить к празднику подарок или спецпредложение, когда можно быстро и качественно подогнать костюм по фигуре. Это звучит просто, но именно такие детали формируют доверие. Люди чувствуют, что о них действительно заботятся — и возвращаются.

— Какие советы вы бы дали начинающим предпринимателям, которые хотят выйти на рынок мужской одежды в условиях глобальных перемен?

— Разберитесь, для кого вы работаете. Мужская мода не терпит случайностей: здесь важны удобство, качество и уверенность в том, что вещь "сядет" и прослужит долго. Найдите свою аудиторию и решайте её реальные задачи, а не просто следуйте трендам. Стройте бизнес на системной основе, не хватайтесь за всё сразу. Не бойтесь технологий. Используйте CRM, аналитику, персонализацию. А главное — если вы не горите этим делом, лучше не начинайте. В условиях глобальных перемен побеждает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто по-настоящему вовлечён.

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