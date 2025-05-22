В Германии отменили программу по отказу от АЭС

5:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии произошел фундаментальный поворот в энергетической политике. Новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем официально отменило план поэтапного отказа от атомной энергетики, который был принят при предыдущем кабинете.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Согласно прежней стратегии, атомные электростанции должны были быть полностью выведены из эксплуатации к 2035 году. Основной целью того курса была декарбонизация экономики — переход на 80 процентов генерации из возобновляемых источников энергии к 2030 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2035 году.

Актуализация подхода к атомной энергетике стала результатом изменений в международной и внутренней энергетической обстановке. В истории Германии уже предпринимались попытки отказаться от АЭС: первый такой план был утвержден в 1998 году. Однако мировой финансовый кризис 2008–2009 годов затормозил его реализацию.

Новым толчком к антиядерной политике стала катастрофа на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. Под давлением общественности и экологических движений Германия экстренно остановила восемь реакторов, а оставшиеся было решено закрыть к 2022 году.

Тем не менее энергетический кризис, вызванный резким снижением поставок природного газа из России, существенно скорректировал курс. В условиях дефицита энергоносителей было принято решение продлить работу трёх последних немецких атомных энергоблоков до весны 2023 года. Эти реакторы обеспечивали стабильность электроснабжения в зимний период.

На фоне отказа от части традиционных источников энергии и нестабильности поставок газа, в энергетическом балансе Германии произошли ощутимые изменения. Производство электроэнергии за период с 2011 по 2021 годы сократилось с 612 до 596 тераватт-часов, а внутреннее потребление — с 605 до 480 ТВт·ч.

В то же время страна из крупного экспортера электроэнергии (свыше 70 ТВт·ч в 2021 году) превратилась в импортёра. К 2023 году Германия начала закупать электроэнергию у скандинавских стран и Франции, сохранив положительное сальдо торговли лишь с Австрией и Люксембургом.

Уменьшение объёмов генерации до 476 ТВт·ч и рост оптовой цены до 98 евро за мегаватт-час повлекли за собой удорожание электричества для конечных потребителей и вызвали негативные экономические последствия, включая закрытие ряда энергоёмких промышленных предприятий. Особенно уязвимыми оказались предприятия металлургической, химической и строительной отраслей.

Несмотря на политическое решение о возвращении к атомной энергетике, техническая реализация этой идеи сопряжена с серьёзными трудностями, отмечает издание "Нефть и капитал".

Все три последние реактора находятся в процессе демонтажа, степень которого различна и не всегда документирована. Инфраструктура в ряде случаев уже разрушена, что делает невозможным быстрое возвращение к эксплуатации. Строительство новых блоков потребует не менее шести-восьми лет по оценкам экспертов.

В Германии также практически отсутствует подготовленный кадровый резерв для атомной отрасли: университетские программы были сокращены, а многие специалисты переквалифицированы или уехали за границу.

Отдельной проблемой остаётся обеспечение топливом. После введения санкций против России Германия утратила доступ к российскому урану и услугам по его обогащению, поставляемым ранее компаниями "ТВЭЛ" и "Техснабэкспорт".

Альтернативные поставщики, такие как США (Westinghouse) и Франция (Orano), не всегда способны покрыть потребности в полном объёме и по конкурентоспособным ценам. Также остаются нерешёнными вопросы утилизации отработавшего ядерного топлива. Германия пока не располагает собственными постоянными хранилищами, а вывоз отходов сталкивается с правовыми и политическими ограничениями.

На международной арене Германия может воспользоваться тем, что ООН признала атомную энергетику климатически нейтральной. Это открывает доступ к инвестициям и финансовым механизмам "зелёного" финансирования, включая фонды устойчивого развития.

Однако для полноценной реализации нового курса потребуется преодоление технологических, административных и политических барьеров, а также налаживание международной кооперации.

На фоне энергетического кризиса Франция, обладающая развитой атомной инфраструктурой (компании EDF и Orano), смогла убедить Евросоюз признать атомную генерацию "зелёной".

Это усилило позиции Парижа в энергетическом споре с Берлином, где традиционно лоббировали газовую генерацию, в том числе через концерн Siemens. Таким образом, Франция де-факто одержала стратегическую победу в рамках общеевропейской энергетической политики.

Возвращение к атомной энергетике в Германии, несмотря на свою потенциальную экологическую и экономическую эффективность, остаётся проектом с высокой степенью неопределённости и требует масштабных инвестиций, пересмотра нормативной базы и восстановления утерянной компетенции в отрасли.