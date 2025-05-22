Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии отменили программу по отказу от АЭС

5:54
Экономика

В Германии произошел фундаментальный поворот в энергетической политике. Новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем официально отменило план поэтапного отказа от атомной энергетики, который был принят при предыдущем кабинете.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Согласно прежней стратегии, атомные электростанции должны были быть полностью выведены из эксплуатации к 2035 году. Основной целью того курса была декарбонизация экономики — переход на 80 процентов генерации из возобновляемых источников энергии к 2030 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2035 году.

Актуализация подхода к атомной энергетике стала результатом изменений в международной и внутренней энергетической обстановке. В истории Германии уже предпринимались попытки отказаться от АЭС: первый такой план был утвержден в 1998 году. Однако мировой финансовый кризис 2008–2009 годов затормозил его реализацию.

Новым толчком к антиядерной политике стала катастрофа на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. Под давлением общественности и экологических движений Германия экстренно остановила восемь реакторов, а оставшиеся было решено закрыть к 2022 году.

Тем не менее энергетический кризис, вызванный резким снижением поставок природного газа из России, существенно скорректировал курс. В условиях дефицита энергоносителей было принято решение продлить работу трёх последних немецких атомных энергоблоков до весны 2023 года. Эти реакторы обеспечивали стабильность электроснабжения в зимний период.

На фоне отказа от части традиционных источников энергии и нестабильности поставок газа, в энергетическом балансе Германии произошли ощутимые изменения. Производство электроэнергии за период с 2011 по 2021 годы сократилось с 612 до 596 тераватт-часов, а внутреннее потребление — с 605 до 480 ТВт·ч.

В то же время страна из крупного экспортера электроэнергии (свыше 70 ТВт·ч в 2021 году) превратилась в импортёра. К 2023 году Германия начала закупать электроэнергию у скандинавских стран и Франции, сохранив положительное сальдо торговли лишь с Австрией и Люксембургом.

Уменьшение объёмов генерации до 476 ТВт·ч и рост оптовой цены до 98 евро за мегаватт-час повлекли за собой удорожание электричества для конечных потребителей и вызвали негативные экономические последствия, включая закрытие ряда энергоёмких промышленных предприятий. Особенно уязвимыми оказались предприятия металлургической, химической и строительной отраслей.

Несмотря на политическое решение о возвращении к атомной энергетике, техническая реализация этой идеи сопряжена с серьёзными трудностями, отмечает издание "Нефть и капитал".

Все три последние реактора находятся в процессе демонтажа, степень которого различна и не всегда документирована. Инфраструктура в ряде случаев уже разрушена, что делает невозможным быстрое возвращение к эксплуатации. Строительство новых блоков потребует не менее шести-восьми лет по оценкам экспертов.

В Германии также практически отсутствует подготовленный кадровый резерв для атомной отрасли: университетские программы были сокращены, а многие специалисты переквалифицированы или уехали за границу.

Отдельной проблемой остаётся обеспечение топливом. После введения санкций против России Германия утратила доступ к российскому урану и услугам по его обогащению, поставляемым ранее компаниями "ТВЭЛ" и "Техснабэкспорт".

Альтернативные поставщики, такие как США (Westinghouse) и Франция (Orano), не всегда способны покрыть потребности в полном объёме и по конкурентоспособным ценам. Также остаются нерешёнными вопросы утилизации отработавшего ядерного топлива. Германия пока не располагает собственными постоянными хранилищами, а вывоз отходов сталкивается с правовыми и политическими ограничениями.

На международной арене Германия может воспользоваться тем, что ООН признала атомную энергетику климатически нейтральной. Это открывает доступ к инвестициям и финансовым механизмам "зелёного" финансирования, включая фонды устойчивого развития.

Однако для полноценной реализации нового курса потребуется преодоление технологических, административных и политических барьеров, а также налаживание международной кооперации.

На фоне энергетического кризиса Франция, обладающая развитой атомной инфраструктурой (компании EDF и Orano), смогла убедить Евросоюз признать атомную генерацию "зелёной".

Это усилило позиции Парижа в энергетическом споре с Берлином, где традиционно лоббировали газовую генерацию, в том числе через концерн Siemens. Таким образом, Франция де-факто одержала стратегическую победу в рамках общеевропейской энергетической политики.

Возвращение к атомной энергетике в Германии, несмотря на свою потенциальную экологическую и экономическую эффективность, остаётся проектом с высокой степенью неопределённости и требует масштабных инвестиций, пересмотра нормативной базы и восстановления утерянной компетенции в отрасли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
Новости Все >
Украина предлагает план: обмен пленными и поиск площадки для встречи
Авария на глазах у Ким Чен Ына: эсминец КНДР рухнул при спуске на воду
В России предложили пересмотреть понятие жизни в Конституции — всё ради борьбы с абортами
Ватикан готовится принять Россию и Украину — когда возможен новый раунд переговоров
В магазинах алкоголь не покупают, но на душу населения потребление растет — парадокс объяснили
Привычка, которая кажется безобидной, может парализовать тебя навсегда
Устроим муравьям рвы и засады: как победить без вреда для сада
Дима Билан сделал Мари Краймбрери сюрприз к рождению дочери: секрет из виш-листа
Выставки государственных музеев Исаакиевский собор и заповедника Гатчина из Санкт-Петербурга открываются на Роза Хутор
Как выбрать сорт кукурузы, чтобы влюбиться в неё навсегда
Сейчас читают
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Ватикан готовится принять Россию и Украину — когда возможен новый раунд переговоров
Украина предлагает план: обмен пленными и поиск площадки для встречи
Авария на глазах у Ким Чен Ына: эсминец КНДР рухнул при спуске на воду
В магазинах алкоголь не покупают, но на душу населения потребление растет — парадокс объяснили
В России предложили пересмотреть понятие жизни в Конституции — всё ради борьбы с абортами
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры?
Вячеслав Макаров: Успеха в бизнесе достигает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто по-настоящему вовлечен
Устроим муравьям рвы и засады: как победить без вреда для сада
Привычка, которая кажется безобидной, может парализовать тебя навсегда
В Германии отменили программу по отказу от АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.