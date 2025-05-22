Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании заявили о необходимости пересмотра ценового потолка на нефть из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

В настоящее время предельная цена на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Этот уровень был установлен в декабре 2022 года в рамках санкционного механизма, согласованного странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией.

Он позволяет западным компаниям предоставлять страхование, транспортировку и финансовые услуги только при условии, что российская нефть продается по цене, не превышающей этот порог. Основная цель этого ограничения — снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, не вызывая при этом резких перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Идея снижения предельной цены вновь получила актуальность на фоне изменений в глобальной конъюнктуре: стоимость нефти на мировых рынках снижается, а аналитики предупреждают о возможном избытке предложения. В этих условиях страны Группы семи рассматривают возможность усиления санкционного режима для ограничения валютных поступлений в российский бюджет, в значительной степени зависящий от экспорта нефти и газа.

Окончательного консенсуса среди членов группы по поводу снижения ценового потолка пока не достигнуто. Обсуждение этого вопроса запланировано на предстоящую встречу представителей стран "семёрки" в канадском Банфе.

Министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбард подтвердил, что этот вопрос находится в повестке дня встречи, однако отказался раскрывать детали, сославшись на незавершённость переговоров.

Санкционная политика в отношении российской нефти с момента своего внедрения сопровождалась сложностями в реализации. Хотя ценовой потолок ограничивает официальные каналы транспортировки и страхования, Россия находила альтернативные способы поставок, включая сделки с рядом стран Азии, в частности Китаем и Индией.

В ответ на это западные страны обсуждают введение дополнительных мер контроля и ужесточение существующих механизмов санкций.

Ранее с инициативой снижения ценового потолка выступила Еврокомиссия. По неподтверждённым официально данным, предлагается снизить потолок до 50 долларов за баррель.

Свою лепту пытается внести и Киев. Там говорят о 30 долларах за баррель. Впрочем, и ранее говорили.

Согласно указу президента России Владимира Путина, отечественным компаниям запрещено поставлять нефть частным лицам и компаниям, которые поддержали ограничение цены на российские энергоресурсы.