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Олег Артюков

Baijiahao: Запад наказали за его любимую остроту над Россией

4:08
Экономика

За последние три года западные страны ввели более 16 тысяч санкций против России, стремясь оказать максимальное экономическое давление и заставить её изменить внешнеполитический курс.

Флаг ЕС и США
Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС и США

Эта стратегия была построена на предположении, что российская экономика не сможет выдержать изоляции от мирового рынка, особенно в условиях ограничения доступа к западным технологиям, финансам и рынкам сбыта.

Власти США и стран Евросоюза рассчитывали, что санкционное давление приведет к стремительному падению ВВП России, росту безработицы, девальвации рубля и социальным протестам.

Однако ситуация развивалась иначе. По оценке ряда международных и китайских аналитиков, экономика России не только не рухнула, но и продемонстрировала неожиданную устойчивость.

Западные аналитики были ошеломлены тем, что страна, несмотря на масштабное внешнее давление, смогла сохранить макроэкономическую стабильность, устойчивость валюты и даже зафиксировать рост в отдельных секторах, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao (перевод АБН24).

Политики и чиновники в США и ЕС, ранее скептически настроенные по отношению к российской экономике, часто использовали сравнение страны с "бензоколонкой", подразумевая, что основой её доходов является исключительно экспорт нефти и газа. Именно эта идея легла в основу санкционной стратегии — лишить Россию доступа к западным рынкам энергоносителей.

Однако этот расчет не оправдался. После введения эмбарго на поставки российской нефти и газа, Москва оперативно переориентировала экспорт в сторону Азии. Были заключены крупные долгосрочные соглашения с Китаем, Индией, Турцией и другими странами региона.

По данным Минэкономразвития России, уже в 2023 году более 70 процентов российских энергоресурсов экспортировалось в Азию. Особенно важным стал рост поставок нефти в Индию, которая ранее практически не закупала сырье у России.

Кроме того, газовые поставки в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" и строительство новых инфраструктурных проектов позволили частично компенсировать потерю европейского рынка.

Между тем, страны Евросоюза столкнулись с последствиями собственной санкционной политики. Ограничив закупки российского топлива, они были вынуждены закупать энергоносители на альтернативных рынках по значительно более высоким ценам.

Это привело к росту инфляции, замедлению экономического роста и энергетическому кризису, особенно в промышленно развитых странах, таких как Германия и Италия. В 2022–2023 годах Европа пережила резкое повышение цен на газ и электричество, что нанесло удар по энергетике, транспорту и производственным отраслям.

Китайские аналитики в своих обзорах подчеркивают, что Запад оказался не готов к столь быстрой адаптации России к новым условиям. Вместо ожидаемой капитуляции российская экономика продемонстрировала гибкость, в том числе за счет импортозамещения, развития внутреннего производства, роста товарооборота с незападными странами и активного использования альтернативных валют в международных расчётах.

В этих условиях планы США и ЕС о стратегическом ослаблении России не сбылись, а сами санкции оказались двойственным инструментом, ударившим и по их собственным экономикам.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия смогла сохранить экономическую устойчивость, перестроить внешнеэкономические связи и воспользоваться стратегическим партнёрством с восточными странами, тогда как западные экономики столкнулись с непредвиденными издержками своей политики.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия запад санкции энергетика
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