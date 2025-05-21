Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Еврочиновники пытаются придумать, как запретить российский газ

2:48
Экономика

Европейские чиновники и предприниматели рассматривают возможность реализации инициативы Еврокомиссии, направленной на прекращение импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа из России по действующим контрактам до конца 2027 года.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Как сообщает агентство Bloomberg, рассматриваемая мера является частью более широкой стратегии ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов в условиях продолжающегося конфликта в Украине и энергетического кризиса, вызванного им.

Первоначальный вариант введения прямых санкций против российского газа был отклонён из-за сложности принятия такого решения: для этого необходимо единогласие всех государств-членов Европейского союза, чего достичь крайне затруднительно в текущей политической ситуации.

Вместо этого обсуждается возможность введения нулевой квоты на поставки российского газа, что де-факто станет запретом на импорт, но без юридической формулировки санкции.

Это решение позволит европейским компаниям в одностороннем порядке прекращать исполнение контрактных обязательств перед российскими поставщиками, ссылаясь на общеевропейскую политику.

Ожидается, что предварительное предложение будет опубликовано в середине июня 2025 года, а окончательные юридически обязывающие документы могут быть представлены к концу того же месяца.

Эта инициатива станет продолжением предыдущих шагов Европейской комиссии, включая запрет на заключение новых контрактов на импорт российского газа, который планируется ввести до конца 2025 года.

Контекстом для этих решений служит политика Евросоюза по диверсификации источников энергии. ЕС сократил долю российского газа в своих поставках с примерно 40 процентов в 2022 году до менее 15 процентов к 2024 году.

Значительные усилия были направлены на увеличение закупок СПГ из США, Катара и Норвегии, а также на ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, государства ЕС активно инвестируют в строительство новых терминалов по приёму СПГ и в развитие инфраструктуры для хранения газа.

Реализация предложенного плана потребует адаптации со стороны энергетических компаний и правительств стран-членов ЕС, особенно тех, которые до сих пор остаются зависимыми от российского газа — таких как Венгрия, Словакия и Австрия. В этих странах возможны внутренние дебаты и замедление процесса принятия решения на уровне Евросоюза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ импорт
Новости Все >
Тонкие волосы наконец держат укладку — вот что помогло им стать плотнее
Мир на пороге катастрофы: ВОЗ не способна защитить нас от смерти
Этот майонез защищает от инсульта, но вы всё ещё едите плохой? Время сменить выбор
Таиланд за 160 тысяч: чартеры стартуют, туристы уже пакуют чемоданы
Заправка без штрафов и неловких ситуаций: один совет, который спасёт ваши нервы
Вредители на ваших кустах? Эти соседи спасут вашу ежевику
Забудьте об аптеке: клубника — ваш щит от болезней, раскроем её мощь
6 секретов Бена Шепарда для стройности и силы после 50: как оставаться в форме
Музыка разврата: в Казахстане намерены наказать родителей школьницы, которую совратил учитель
Рецепт успеха от российской компании: как превратить тунец в модный и полезный продукт для молодёжи
Сейчас читают
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Последние материалы
Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер
Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике
96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца
Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит
Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить
Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар
Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины
Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом
Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро
Без масок и ретуши: депутатам не нравятся отредактированные фото на сайтах знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.