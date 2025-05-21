Еврочиновники пытаются придумать, как запретить российский газ

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские чиновники и предприниматели рассматривают возможность реализации инициативы Еврокомиссии, направленной на прекращение импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа из России по действующим контрактам до конца 2027 года.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Как сообщает агентство Bloomberg, рассматриваемая мера является частью более широкой стратегии ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов в условиях продолжающегося конфликта в Украине и энергетического кризиса, вызванного им.

Первоначальный вариант введения прямых санкций против российского газа был отклонён из-за сложности принятия такого решения: для этого необходимо единогласие всех государств-членов Европейского союза, чего достичь крайне затруднительно в текущей политической ситуации.

Вместо этого обсуждается возможность введения нулевой квоты на поставки российского газа, что де-факто станет запретом на импорт, но без юридической формулировки санкции.

Это решение позволит европейским компаниям в одностороннем порядке прекращать исполнение контрактных обязательств перед российскими поставщиками, ссылаясь на общеевропейскую политику.

Ожидается, что предварительное предложение будет опубликовано в середине июня 2025 года, а окончательные юридически обязывающие документы могут быть представлены к концу того же месяца.

Эта инициатива станет продолжением предыдущих шагов Европейской комиссии, включая запрет на заключение новых контрактов на импорт российского газа, который планируется ввести до конца 2025 года.

Контекстом для этих решений служит политика Евросоюза по диверсификации источников энергии. ЕС сократил долю российского газа в своих поставках с примерно 40 процентов в 2022 году до менее 15 процентов к 2024 году.

Значительные усилия были направлены на увеличение закупок СПГ из США, Катара и Норвегии, а также на ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, государства ЕС активно инвестируют в строительство новых терминалов по приёму СПГ и в развитие инфраструктуры для хранения газа.

Реализация предложенного плана потребует адаптации со стороны энергетических компаний и правительств стран-членов ЕС, особенно тех, которые до сих пор остаются зависимыми от российского газа — таких как Венгрия, Словакия и Австрия. В этих странах возможны внутренние дебаты и замедление процесса принятия решения на уровне Евросоюза.