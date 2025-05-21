В Германии рекорд: за год закрылись почти 200 тысяч предприятий

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году в Германии было зафиксировано резкое увеличение количества закрывшихся предприятий.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Согласно совместному исследованию Центра исследований экономики Европы и кредитной компании Creditreform, общее число закрытий достигло 196100, что на 16 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Этот показатель стал самым высоким с 2011 года, когда экономика Германии испытывала последствия глобального финансового кризиса.

Закрытие предприятий наблюдается во всех секторах экономики, но особенно остро ситуация складывается в энергоёмких отраслях промышленности, где рост числа закрытий составил 26 процентов. В этих секторах свою деятельность прекратили около тысячи компаний.

Существенное сокращение также зафиксировано в области высокотехнологичных услуг — закрытие затронуло около 14 тысяч предприятий, что на 24 процента больше, чем годом ранее.

Наиболее тревожным стал антирекорд по числу закрытий в химической и фармацевтической промышленности. По данным ZEW, в 2024 году в этих отраслях свою деятельность прекратили 360 предприятий — худший показатель за последние два десятилетия.

Аналитики объясняют такую ситуацию сразу несколькими факторами. Основными причинами стали высокая геополитическая нестабильность, жёсткая конкуренция на глобальных рынках, чрезмерное административное регулирование, а также дефицит квалифицированных кадров, вызванный демографическими изменениями.

Кроме того, одним из ключевых ударов по немецкой экономике стал рост цен на энергоносители. Это связано с прекращением поставок российского газа, что усугубило энергетический кризис и увеличило издержки для бизнеса, особенно в энергоёмких секторах.

Экономика Германии в последние годы демонстрирует признаки стагнации. По данным Федерального статистического ведомства, ВВП страны в 2023 году сократился на 0,3 процента, а в первом квартале 2024 года остался практически без изменений, что говорит о затяжном экономическом спаде.

Промышленное производство в стране также снижается: например, в марте 2024 года объемы производства сократились на 3,4 процента по сравнению с февралем.

Нехватка рабочей силы усугубляется старением населения: к 2030 году, по прогнозам Института немецкой экономики (IW), Германия может столкнуться с дефицитом более чем в пять миллионов работников. Это оказывает давление на бизнес, особенно на малые и средние предприятия, которые не могут конкурировать за кадры с крупными корпорациями.

В совокупности все эти факторы создают неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Германии, что и приводит к увеличению числа закрытых компаний. Экономисты подчеркивают, что без структурных реформ и адаптации к новым геополитическим и энергетическим реалиям восстановление деловой активности в стране будет крайне затруднительным.