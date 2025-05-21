Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар

4:35 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

В Малайзии считают, что сумели завоевать доверие России, и это принесёт стране немалые выгоды. Россия через хаб СПГ в Малайзии "отомстит" Евросоюзу.

Фото: Kremlin.Ru Владимир Путин и Датук Сери Анвар Ибрагим

Малайзия завоевала доверие России для успешного сотрудничества

Сотрудничество с Россией хотят развивать в Азии не только Китай и Индия. Например, и Малайзия — страна с 35-миллионным населением, переживающая экономический бум.

Недавний четырехдневный официальный визит премьер-министра Малайзии Датука Анвара Ибрагима в Россию был охарактеризован в этой стране как большой успех, так как открыл для малазийцев множество возможностей для сотрудничества с РФ в различных областях, таких как торговля, образование, здравоохранение и т. д

Об этом заявил изданию Malaysia gazette, эксперт по международному праву из Национального университета Малайзии (UKM), профессор Салавати Мэт Басир. По его словам, визит позиционировал Малайзию как влиятельную страну. С другой стороны "Малайзия сумела завоевать доверие России, которая является одной из великих держав мира".

Эксперт отметил, что ранее его страна мало представляла, как можно сотрудничать с Россией, так как имела информацию о ней только из западных источников. Однако, благодаря визиту Анвара и его личной встрече с президентом Путиным, "Малайзия теперь имеет более легкий доступ к налаживанию любого сотрудничества с Россией" в целях обеспечения экономического роста страны. Профессор также считает, что этот визит ещё больше укрепит стремление Малайзии "извлечь выгоду" из экономического блока БРИКС (является его партнёром).

Malaysia gazette добавляет, что Анвар обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать личную поддержку в реализации и ускорении различных проектов, включая сотрудничество в области продовольствия, ядерных и военных технологий между двумя странами.

Россия предложила Малайзии создание газового хаба

Как отметил сегодня в интервью "Известиям" министр энергетики Сергей Цивилёв, РФ предложила Малайзии поставки СПГ, а также помощь в развитии газовой инфраструктуры для создания хаба на территории страны. На этом дружественная Малайзия будет зарабатывать, а Россия расширит возможности для сбыта СПГ. Сообщается, что завод "Арктик СПГ-2" запустил вторую производственную линию.

Таким образом, восточный вектор России становится всё более устойчивым и значимым на фоне геополитических изменений. Россия успешно находит рынки сбыта в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые совсем недавно без одобрения посольства США и посмотреть не могли в российском направлении. Сейчас Малайзия проводит суверенную политику, открывая для себя Россию, а сколько ещё желающих можно найти, как говорится, и не сосчитать. К российскому СПГ, в частности, проявляют интерес также Филиппины и Таиланд.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году импорт СПГ в ЮВА может вырасти с 22,9 млн тонн в 2024 году в 2,4 раза — до 53,5 млн тонн, и это будет наиболее быстрорастущий рынок СПГ в мире.

Отказ от российского газа нанесёт тройной удар по Евросоюзу

Евросоюз, который сегодня обсуждает эмбарго на российский газ, за недальновидность и политиканство получит тройной удар — высокие цены на энергию, потерю доходов бизнеса и потерю рабочих мест после закрытия множества энергоёмких компаний. А РФ будет с удовольствием сотрудничать с благодарными малазийцами и другими партнёрами в Азии.

В 2024 году Россия стала девятым по величине торговым партнером Малайзии среди европейских стран, общий объем торговли достиг 2,48 млрд долларов. Основными статьями импорта из РФ являются нефть и нефтепродукты, зерно, уголь, а экспорт Малайзии в Россию составляют электротехническая и электронная продукция, машины, оборудование и запасные части, а также переработанные пищевые продукты.

Уточнения

Мала́йзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Столица — Куала-Лумпур; основной язык — малайский. 60% населения составляют малайцы.



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

