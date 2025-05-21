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Олег Артюков

Глава Nvidia назвал провалом ограничения США на экспорт чипов в Китай

Экономика

США продолжают ужесточать экспортный контроль в сфере высоких технологий, ограничивая доступ Китая к передовым полупроводниковым продуктам, в частности — чипам для искусственного интеллекта.

Nvidia
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository
Nvidia

По мнению генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, такая политика может иметь обратный эффект. Вместо того чтобы сдерживать развитие китайских технологий, ограничения стимулируют конкурентов из КНР активизировать собственные разработки и ускоренно развивать альтернативные решения.

Хуанг выразил недовольство политикой экспортного контроля, которая проводится уже несколькими президентскими администрациями США. Он считает её стратегическим просчётом, поскольку она не только ограничивает рынок для американских компаний, но и содействует усилению конкуренции со стороны китайских производителей.

Особенно болезненным для Nvidia стало недавнее решение американских властей запретить поставки в Китай чипа H20 — специальной версии ИИ-процессора, созданной с учётом ограничений экспортного контроля. Этот запрет привёл к вынужденному списанию компанией потерь на сумму около 5,5 миллиардов долларов.

Снижение доли Nvidia на китайском рынке подтверждает слова Хуанга. Ещё четыре года назад компания контролировала около 95 процентов сегмента высокопроизводительных графических чипов в Китае.

Сегодня этот показатель упал до примерно 50 процентов, остальную долю заняли местные производители. Среди них особенно выделяется Huawei, которая на фоне санкционного давления резко активизировала собственные разработки в области чипов и искусственного интеллекта.

Китайские исследователи и разработчики в области ИИ всё чаще переходят на локальные чипы, даже если они уступают по качеству продуктам Nvidia. Однако они действуют решительно, а мощная государственная поддержка и ориентация на технологический суверенитет позволяют им быстро наращивать потенциал.

Внутренний рынок Китая стимулирует конкуренцию и создаёт условия для роста собственных технологических чемпионов, таких как Huawei, Alibaba и Baidu, которые инвестируют в создание собственных архитектур чипов и программных решений для ИИ.

На фоне этих изменений Хуанг также подтвердил, что Nvidia не планирует выпускать новых адаптированных версий чипов из серии Hopper для китайского рынка, так как дальнейшее ухудшение характеристик делает продукт неконкурентоспособным и технически устаревшим.

Таким образом, политика США по ограничению поставок высокотехнологичной продукции в Китай, по мнению ряда экспертов, в том числе самого Хуанга, может в долгосрочной перспективе не только не ослабить позиции Китая, но и ускорить его путь к технологической независимости в ключевых сферах, включая искусственный интеллект.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай технологии
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