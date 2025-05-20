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Олег Артюков

В Австрии заявили, что Европа не должна полностью отказываться от российского газа

3:02
Экономика

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн считает, что Европе не следует полностью отказываться от импорта газа из России после возможного урегулирования конфликта на Украине.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По его мнению, сохранение доступа к российскому газу, пусть и в ограниченном объёме, могло бы способствовать усилению конкуренции на рынке и, как следствие, снижению цен на энергоносители.

С точки зрения Штерна, наличие большего числа поставщиков газа играет стратегическую роль для энергетической безопасности и устойчивости региона.

По данным Европейской комиссии, в 2021 году до начала конфликта на Украине доля российского газа в европейском импорте составляла около 40 процентов.

После начала боевых действий объем поставок значительно сократился, однако, по словам Штерна, на текущий момент российский газ по-прежнему покрывает около десяти процентов потребностей Европы.

Он подчеркнул необходимость стратегического подхода к формированию энергетической политики, напомнив, что в условиях глобальной нестабильности важно сохранять гибкость в выборе поставщиков.

Ранее в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Штерн сообщил, что OMV постепенно прекратила деловые отношения с российской стороной. В декабре 2024 года компания официально расторгла договор с российским "Газпромом". По словам Штерна, на данный момент OMV полностью завершила сотрудничество с российскими партнёрами.

Тем временем Европейский союз продолжает курс на полный отказ от поставок российского газа. В начале мая 2025 года агентство Bloomberg опубликовало подробности плана Еврокомиссии по прекращению импорта российского газа.

Согласно этим данным, в июне ожидается официальное представление предложения о запрете импорта как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Планируется, что меры вступят в силу к концу 2027 года и охватят как новые, так и уже действующие спотовые контракты.

Реализация запрета будет зависеть от способности ЕС обеспечить альтернативные поставки газа, прежде всего из США, Катара, Канады и стран Африки.

В рамках стратегии энергетической диверсификации Евросоюз уже заключил ряд соглашений с этими государствами, направленных на увеличение объёмов поставок СПГ, строительство новых терминалов и развитие инфраструктуры.

Несмотря на обострение политических и экономических отношений с Россией, в экспертных кругах сохраняется мнение о целесообразности частичного сохранения поставок российского газа после окончания конфликта, при условии соблюдения политических и рыночных условий.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ энергетика
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