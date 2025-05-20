В Австрии заявили, что Европа не должна полностью отказываться от российского газа

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн считает, что Европе не следует полностью отказываться от импорта газа из России после возможного урегулирования конфликта на Украине.
По его мнению, сохранение доступа к российскому газу, пусть и в ограниченном объёме, могло бы способствовать усилению конкуренции на рынке и, как следствие, снижению цен на энергоносители.
С точки зрения Штерна, наличие большего числа поставщиков газа играет стратегическую роль для энергетической безопасности и устойчивости региона.
По данным Европейской комиссии, в 2021 году до начала конфликта на Украине доля российского газа в европейском импорте составляла около 40 процентов.
После начала боевых действий объем поставок значительно сократился, однако, по словам Штерна, на текущий момент российский газ по-прежнему покрывает около десяти процентов потребностей Европы.
Он подчеркнул необходимость стратегического подхода к формированию энергетической политики, напомнив, что в условиях глобальной нестабильности важно сохранять гибкость в выборе поставщиков.
Ранее в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Штерн сообщил, что OMV постепенно прекратила деловые отношения с российской стороной. В декабре 2024 года компания официально расторгла договор с российским "Газпромом". По словам Штерна, на данный момент OMV полностью завершила сотрудничество с российскими партнёрами.
Тем временем Европейский союз продолжает курс на полный отказ от поставок российского газа. В начале мая 2025 года агентство Bloomberg опубликовало подробности плана Еврокомиссии по прекращению импорта российского газа.
Согласно этим данным, в июне ожидается официальное представление предложения о запрете импорта как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Планируется, что меры вступят в силу к концу 2027 года и охватят как новые, так и уже действующие спотовые контракты.
Реализация запрета будет зависеть от способности ЕС обеспечить альтернативные поставки газа, прежде всего из США, Катара, Канады и стран Африки.
В рамках стратегии энергетической диверсификации Евросоюз уже заключил ряд соглашений с этими государствами, направленных на увеличение объёмов поставок СПГ, строительство новых терминалов и развитие инфраструктуры.
Несмотря на обострение политических и экономических отношений с Россией, в экспертных кругах сохраняется мнение о целесообразности частичного сохранения поставок российского газа после окончания конфликта, при условии соблюдения политических и рыночных условий.
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