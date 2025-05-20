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Олег Артюков

The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT

4:20
Экономика

С момента объявления Россией, Китаем и другими странами БРИКС о разработке собственной международной платёжной системы, западные государства демонстрировали скептицизм по отношению к этому проекту.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

В США и странах Европейского союза утверждали, что альтернативу SWIFT — глобальной системе межбанковских сообщений, используемой для международных расчётов — создать невозможно или крайне затруднительно. Однако ситуация начала кардинально меняться после недавнего запуска новой платформы BRICS Pay.

Как отмечается в материале индийского издания The Eastern Herald, запуск платёжной системы стран БРИКС стал тревожным сигналом для западных финансовых структур.

В течение многих лет Соединённые Штаты пользовались доминирующим положением в мировой финансовой архитектуре, в частности — через контроль над SWIFT.

Эта бельгийская кооперативная организация, базирующаяся в Ла-Юльпе, выполняет ключевую роль в обеспечении глобальных трансграничных финансовых операций и часто используется в качестве инструмента экономического давления — например, для реализации санкционной политики.

В результате санкций, наложенных после 2014 года и особенно после 2022 года, множество российских банков были отключены от SWIFT, что создало серьёзные препятствия для внешнеэкономической деятельности страны, говорится в материале (перевод АБН24).

На фоне этих ограничений Москва и Пекин начали активно продвигать инициативу по созданию независимой платёжной системы, которая бы позволила участникам осуществлять расчеты в обход западной инфраструктуры.

В результате была разработана и недавно представлена платформа BRICS Pay. Презентация проекта состоялась в Китае, во время Конгресса инженеров БРИКС 2025 в Шэньчжэне, что стало знаковым событием в рамках укрепления технологического и финансового суверенитета развивающихся стран.

Система BRICS Pay предлагает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными международными платформами. В её основе лежит использование блокчейн-технологий для прозрачности операций и защиты от внешнего вмешательства.

Платежи производятся в национальных валютах стран-участниц, что снижает зависимость от доллара США. Кроме того, предусмотрены почти мгновенные расчёты, что делает систему привлекательной для быстрорастущих экономик.

На начальном этапе в проект уже интегрированы крупные финансовые учреждения России, Китая и Индии. Ведётся активное тестирование и пилотное внедрение системы, в рамках которого уже в ближайшие месяцы планируется обработка многомиллиардных транзакций.

Финансовые аналитики, ссылаясь на источники в западных банковских кругах, указывают, что в ответ на этот шаг БРИКС в США и ЕС возникла неофициальная паника.

Хотя публично западные чиновники и представители центробанков пытаются преуменьшить значимость происходящего, называя систему малонадёжной и ограниченной в охвате, в частных разговорах эксперты признают высокий потенциал проекта.

Некоторые европейские банкиры выражают опасения, что если BRICS Pay получит широкое распространение, это может серьёзно пошатнуть позиции западной финансовой инфраструктуры, подорвав монополию SWIFT и снизив глобальную зависимость от доллара.

Параллельно с BRICS Pay, стоит отметить, что в отдельных странах БРИКС также развиваются собственные национальные аналоги SWIFT — такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений) в России и CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) в Китае. Их возможная интеграция с BRICS Pay способна создать по-настоящему масштабную финансовую сеть вне сферы влияния Запада.

Таким образом, речь идет не только о создании нового инструмента для расчётов, но и о системном изменении глобального финансового ландшафта, где развивающиеся экономики начинают играть все более самостоятельную роль.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс финансы
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