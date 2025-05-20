Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Ослабление доллара ударило по экспорту Европы

3:41
Экономика

С начала текущего года евро укрепился по отношению к доллару на 8,5 процентов, что в совокупности с введёнными США пошлинами на европейскую продукцию оказывает значительное давление на экспорт из стран Европы.

евро
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain
евро

По данным портала Euractiv, эта динамика валютного курса усиливает уже существующие вызовы, с которыми сталкиваются экспортёры из стран Европейского союза, особенно ориентированные на американский рынок.

Рост курса евро означает удорожание европейской продукции на внешних рынках, в том числе в США, что снижает её конкурентоспособность. При этом европейские компании, рассчитывавшие на ослабление евро как на компенсирующий фактор после введения американских пошлин, столкнулись с противоположной ситуацией. Таким образом, негативный эффект от торговых барьеров усиливается неблагоприятным валютным курсом.

Экономисты отмечают, что совокупное воздействие валютной политики и протекционистских мер США представляет собой двойной удар по европейским экспортерам. Главный экономист Центра европейских реформ в Лондоне Сандер Тордуа указывает, что типичный рыночный механизм, при котором ослабление одной валюты компенсирует влияние тарифов, в данном случае не работает.

Напротив, евро укрепляется, и это ведёт к ещё большим убыткам европейского бизнеса на американском направлении.

Особенно уязвимыми оказались отрасли, напрямую попавшие под действие американских пошлин. В частности, автомобильная промышленность, а также поставщики стали и алюминия. Германия, один из крупнейших экспортёров автомобилей в США, сильно зависит от этого сектора.

Как заявил главный экономист Объединения автомобильной промышленности Германии Мануэль Каллвайт, укрепление евро и одновременное введение пошлин сокращают рентабельность экспорта, а значит — и прибыль компаний. Он подчеркнул, что эти факторы усиливают финансовое давление на отрасль.

Со 2 апреля США начали вводить новые таможенные пошлины на импорт из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные тарифы, касающиеся, в частности, продукции из ЕС, 9 апреля.

Для стран Евросоюза общий уровень пошлин составил 20 процентов, при этом отдельные категории товаров, включая автомобили, были дополнительно обложены ставками до 25 процентов. Это решение стало частью более широкой торговой стратегии Вашингтона, направленной на стимулирование внутреннего производства и сокращение дефицита торгового баланса.

По заявлениям президента США Дональда Трампа, введение пошлин приносит американской экономике около двух миллиардов долларов в день. Он также сообщил, что США ведут переговоры с более чем 70 странами, желающими получить доступ на американский рынок, что свидетельствует о масштабной перестройке международной торговой архитектуры под давлением протекционистской политики Вашингтона.

Таким образом, складывающаяся ситуация серьёзно осложняет положение европейских экспортёров. Вместо ожидаемой валютной компенсации за рост торговых барьеров, они сталкиваются с синергетическим эффектом двух неблагоприятных факторов — роста курса евро и увеличения пошлин на свою продукцию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евро экспорт
Новости Все >
Минус отёки, плюс стройность: пять движений, чтобы ноги влезли в любимые шорты
Чудеса случаются: фанаты Аллы Пугачёвой рассказали о встрече с певицей на Кипре
Эти многолетники украсят сад даже без цветов — проверенные варианты
Овощ, который все недооценивали, теперь наш любимчик из фритюрницы
Почтовый, багажный: исчезнувшие типы вагонов, которые мы помним
Алексей Панин** извинился за провал в США: спектакль сорвал коллега, зрителей обманули запиской
Тушь дольше держится, а ресницы растут — всё благодаря этому трюку
Стираешь — загрязняешь, носишь — вдыхаешь: как микрофибра играет против нас
Деталь, которая бесит: BMW обидели фанатов неожиданной мелочью
НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной
Сейчас читают
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Обвинения в предательстве Украины только разозлят Трампа. Какова суть его позиции? Любовь Степушова Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Последние материалы
Стираешь — загрязняешь, носишь — вдыхаешь: как микрофибра играет против нас
Деталь, которая бесит: BMW обидели фанатов неожиданной мелочью
Паспорта в клочья и крики о бегстве: Румынию потрясла победа Никушора Дана
НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной
Виктория Боня покорила Эверест: каждый день новый труп на вершине
Видео с угрозой отправить на СВО снесло главу округа — губернатор вмешался лично
Крупнейшие съедают мелких: в банковском секторе начинается новая волна чистки
Новая волна поправок: в России почувствовали запрос на изменение Конституции
Пенсионеры из Англии вырастили дерево возрастом 90 миллионов лет
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.