Ослабление доллара ударило по экспорту Европы

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущего года евро укрепился по отношению к доллару на 8,5 процентов, что в совокупности с введёнными США пошлинами на европейскую продукцию оказывает значительное давление на экспорт из стран Европы.

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По данным портала Euractiv, эта динамика валютного курса усиливает уже существующие вызовы, с которыми сталкиваются экспортёры из стран Европейского союза, особенно ориентированные на американский рынок.

Рост курса евро означает удорожание европейской продукции на внешних рынках, в том числе в США, что снижает её конкурентоспособность. При этом европейские компании, рассчитывавшие на ослабление евро как на компенсирующий фактор после введения американских пошлин, столкнулись с противоположной ситуацией. Таким образом, негативный эффект от торговых барьеров усиливается неблагоприятным валютным курсом.

Экономисты отмечают, что совокупное воздействие валютной политики и протекционистских мер США представляет собой двойной удар по европейским экспортерам. Главный экономист Центра европейских реформ в Лондоне Сандер Тордуа указывает, что типичный рыночный механизм, при котором ослабление одной валюты компенсирует влияние тарифов, в данном случае не работает.

Напротив, евро укрепляется, и это ведёт к ещё большим убыткам европейского бизнеса на американском направлении.

Особенно уязвимыми оказались отрасли, напрямую попавшие под действие американских пошлин. В частности, автомобильная промышленность, а также поставщики стали и алюминия. Германия, один из крупнейших экспортёров автомобилей в США, сильно зависит от этого сектора.

Как заявил главный экономист Объединения автомобильной промышленности Германии Мануэль Каллвайт, укрепление евро и одновременное введение пошлин сокращают рентабельность экспорта, а значит — и прибыль компаний. Он подчеркнул, что эти факторы усиливают финансовое давление на отрасль.

Со 2 апреля США начали вводить новые таможенные пошлины на импорт из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные тарифы, касающиеся, в частности, продукции из ЕС, 9 апреля.

Для стран Евросоюза общий уровень пошлин составил 20 процентов, при этом отдельные категории товаров, включая автомобили, были дополнительно обложены ставками до 25 процентов. Это решение стало частью более широкой торговой стратегии Вашингтона, направленной на стимулирование внутреннего производства и сокращение дефицита торгового баланса.

По заявлениям президента США Дональда Трампа, введение пошлин приносит американской экономике около двух миллиардов долларов в день. Он также сообщил, что США ведут переговоры с более чем 70 странами, желающими получить доступ на американский рынок, что свидетельствует о масштабной перестройке международной торговой архитектуры под давлением протекционистской политики Вашингтона.

Таким образом, складывающаяся ситуация серьёзно осложняет положение европейских экспортёров. Вместо ожидаемой валютной компенсации за рост торговых барьеров, они сталкиваются с синергетическим эффектом двух неблагоприятных факторов — роста курса евро и увеличения пошлин на свою продукцию.