Россия рекордно нарастила поставки огурцов в Польшу

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте 2025 года Россия значительно увеличила экспорт свежих огурцов в Польшу, достигнув объёма в 2,1 тысячи тонн общей стоимостью 2,7 миллиона евро. Эти показатели стали максимальными за последние четыре года — с марта 2021 года, когда экспорт достигал 3,1 миллиона евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Согласно данным Евростата, на которые ссылаются РИА "Новости", мартовские поставки из России превысили февральские показатели в 2,5 раза и оказались на 25 процентов выше уровня марта прошлого года.

Россия укрепила свои позиции в качестве главного поставщика огурцов на польский рынок, обеспечив 83 процента от всего объёма импортируемой продукции в этой категории. Остальные поставки приходились на Турцию (241 тысяча евро), Белоруссию (194 тысячи евро) и Украину (79 тысяч евро). В совокупности в марте Польша импортировала огурцов на сумму 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше по сравнению с февралем.

Польша сохраняет статус крупнейшего импортёра огурцов среди стран Европейского союза. В марте также заметные объемы импорта зафиксированы в Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона евро). Общий импорт огурцов странами ЕС в начале весны составил 9,1 миллиона евро, что на 7,5% меньше, чем в феврале. Снижение совокупного объема ввоза может быть связано с сезонными колебаниями спроса и предложений, а также изменениями в логистических и торговых маршрутах.

На фоне растущих поставок из России в Польше усиливаются общественные и политические дискуссии по поводу импорта сельскохозяйственной продукции из стран, находящихся под санкциями. Польские СМИ и аграрные союзы выражают обеспокоенность тем, что российская продукция продолжает свободно поступать на рынок, несмотря на геополитические ограничения.

Польские фермеры считают сложившуюся ситуацию несправедливой. В то время как они лишены возможности экспортировать свою продукцию в Россию из-за введённого Москвой продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС, российские поставщики свободно торгуют в Евросоюзе.

Продукция из России, как правило, предлагается по ценам, с которыми сложно конкурировать местным производителям, что оказывает давление на внутренний рынок и способствует снижению доходов польских сельхозпроизводителей.

По данным Европейской комиссии, несмотря на введенные ограничения в торговле с Россией, сельскохозяйственная продукция не входит в полный список запрещённых товаров в Евросоюз, что позволяет российским компаниям находить легальные пути для экспорта.