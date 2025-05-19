Merkur: Россия жёстко ответила Западу за провокации на Балтике

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние месяцы Балтийское море превратилось в одну из ключевых арен геополитического противостояния между странами Запада и Россией. В условиях растущей напряжённости европейские государства пытаются усилитьсанкционное давление на морские перевозки, имеющие отношение к России.

Фото: commons.wikimedia.org by Fess-dew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид на Балтийское море с Променада в Светлогорске

Это включает ограничения в отношении судов, подозреваемых в участии в поставках нефти в обход эмбарго, а также попытки воспрепятствовать их доступу в российские порты.

Одним из последствий такой политики стало задержание российской стороной танкера Green Admire, следовавшего под флагом Либерии из эстонского порта Силламяэ в Роттердам.

Судно пересекало территориальные воды России, где и было остановлено. Этот инцидент рассматривается как ответная мера Москвы на действия стран НАТО, направленные против так называемого российского теневого флота — судов, которые якобы используются для обхода санкционных ограничений на поставки российской нефти.

На фоне этих событий министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в акте возмездия и назвал действия Москвы непредсказуемыми, говорится в материале немецкого издания Merkur (перевод АБН24).

При этом надо отметить, что сами эстонские военные всего несколькими днями ранее предприняли попытку перехвата танкера, следовавшего в российский порт Приморск. Инцидент закончился тем, что вмешательство российских ВКС, в частности появление истребителя Су-35, заставило эстонскую сторону отказаться от своих намерений.

В материале Merkur подчёркивается, что за последние месяцы страны НАТО неоднократно задерживали или досматривали суда в Балтийском море, подозреваемые в связях с российскими компаниями, находящимися под санкциями. Эти меры включают в себя проверку документов, маршрутов, а также фактическое блокирование судов, направлявшихся в российские порты, особенно Приморск и Усть-Лугу — ключевые узлы экспорта нефти и нефтепродуктов.

По мнению экспертов, ответные действия России свидетельствуют о намерении защищать свои интересы в регионе и продемонстрировать симметричный подход к ограничительным мерам Запада. Такая эскалация увеличивает риски для судоходства в акватории Балтики, в том числе для нейтральных торговых судов, и усиливает нестабильность в одном из стратегически значимых регионов Европы.

Кроме того, с начала 2023 года Евросоюз и страны G7 ужесточили контроль за соблюдением "ценового потолка" на российскую нефть, введённого в рамках санкционной политики. Это привело к усилению мониторинга и преследования судов, подозреваемых в транспортировке нефти по ценам выше установленного лимита. В ответ Россия активизировала использование альтернативных маршрутов и флота, зарегистрированного под флагами третьих стран.