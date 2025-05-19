Евросоюз предложить понизить потолок цен на российскую нефть

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз рассматривает возможность предложить странам Группы семи установить новый, более низкий потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

По данным агентства Reuters, речь идет о снижении текущего лимита с 60 долларов до 50 долларов за баррель. Такая инициатива обсуждается в рамках подготовки 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что это предложение может быть вынесено на обсуждение на предстоящей встрече министров финансов стран G7, которая состоится в Канаде на этой неделе.

Данная мера, по мнению европейских чиновников, направлена на усиление давления на экономику России, продолжая ограничивать её доходы от экспорта нефти.

В контексте санкционной политики ЕС министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 15 мая отметила, что после завершения работы над 17-м пакетом ограничений Евросоюз незамедлительно приступит к формированию следующего, 18-го по счёту пакета санкций.

Напомним, что в декабре 2022 года Евросоюз ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти, а страны G7, ЕС и Австралия установили предельную цену в размере 60 долларов за баррель для нефти, транспортируемой по морю с использованием судов и страховых услуг из этих стран.

С 5 февраля 2023 года аналогичные меры были расширены и на нефтепродукты, включая дизельное топливо и мазут.

Однако Россия адаптировалась к санкциям, усилив сотрудничество с такими странами, как Индия и Китай, и частично компенсировав потери за счёт скидок и увеличения объёмов поставок в азиатские регионы.

Предложение о снижении ценового потолка до 50 долларов является частью стратегии по дальнейшему сокращению экспортных поступлений в российский бюджет и может стать предметом оживлённой дискуссии среди стран Группы семи, учитывая различия в подходах к санкционной политике и обеспокоенность влиянием таких мер на мировые энергетические рынки.

Следует отметить, что согласно указу президента России Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, поддержавшим потолок цен на энергоресурсы.