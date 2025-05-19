Евросоюз предложить понизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз рассматривает возможность предложить странам Группы семи установить новый, более низкий потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём.
По данным агентства Reuters, речь идет о снижении текущего лимита с 60 долларов до 50 долларов за баррель. Такая инициатива обсуждается в рамках подготовки 18-го пакета санкций Евросоюза против России.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что это предложение может быть вынесено на обсуждение на предстоящей встрече министров финансов стран G7, которая состоится в Канаде на этой неделе.
Данная мера, по мнению европейских чиновников, направлена на усиление давления на экономику России, продолжая ограничивать её доходы от экспорта нефти.
В контексте санкционной политики ЕС министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 15 мая отметила, что после завершения работы над 17-м пакетом ограничений Евросоюз незамедлительно приступит к формированию следующего, 18-го по счёту пакета санкций.
Напомним, что в декабре 2022 года Евросоюз ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти, а страны G7, ЕС и Австралия установили предельную цену в размере 60 долларов за баррель для нефти, транспортируемой по морю с использованием судов и страховых услуг из этих стран.
С 5 февраля 2023 года аналогичные меры были расширены и на нефтепродукты, включая дизельное топливо и мазут.
Однако Россия адаптировалась к санкциям, усилив сотрудничество с такими странами, как Индия и Китай, и частично компенсировав потери за счёт скидок и увеличения объёмов поставок в азиатские регионы.
Предложение о снижении ценового потолка до 50 долларов является частью стратегии по дальнейшему сокращению экспортных поступлений в российский бюджет и может стать предметом оживлённой дискуссии среди стран Группы семи, учитывая различия в подходах к санкционной политике и обеспокоенность влиянием таких мер на мировые энергетические рынки.
Следует отметить, что согласно указу президента России Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, поддержавшим потолок цен на энергоресурсы.
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