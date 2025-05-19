The Brussels Times: Россия может устроить Европе неприятности с ураном

В последние годы страны Евросоюза декларируют стремление к снижению зависимости от российских энергоресурсов. Однако как отмечает бельгийское издание The Brussels Times, в вопросе поставок урана, напротив, зависимость Европы от России не только сохраняется, но и усиливается.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

В 2024 году ЕС закупил у России урановой продукции на сумму более 700 миллионов евро. В этот объем входят поставки как необработанного, так и обогащённого урана, а также ядерного топлива. Эти материалы являются критически важными для работы атомных электростанций, которые производят около 25 процентов всей электроэнергии в Европейском союзе.

Несмотря на то, что в структуре общего энергетического импорта из России, который в 2024 году оценивается в 22 миллиарда евро в год, доля урана составляет сравнительно малую часть, его стратегическая значимость переоценить трудно. Уран — это не просто сырье, а ключевой компонент энергетической безопасности.

По данным Агентства по ядерной энергии и Международного агентства по атомной энергии, Россия на сегодняшний день обеспечивает до 38 процентов потребностей ЕС в обогащённом уране.

Особенно остро проблема стоит для стран Восточной и Центральной Европы, где до сих пор функционируют атомные реакторы советской конструкции ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы). Таких реакторов в ЕС остается 19, и почти все они зависят от топлива, которое поставляет российская госкорпорация "Росатом".

В отличие от нефти и газа, уран имеет ограниченное число поставщиков и требует особой инфраструктуры для обогащения, транспортировки и утилизации. Страны ЕС полностью зависят от импорта урана, поскольку собственной добычи практически не ведут. Например, добыча урана во Франции, которая ранее была одним из лидеров в этом сегменте, прекратилась еще в 2001 году.

Кроме России, основные мировые производители урана — это Казахстан, Канада, Австралия и Намибия. Однако переработка и обогащение урана — это сложный и высокотехнологичный процесс, в котором Россия остается мировым лидером. Российские предприятия предоставляют услуги по обогащению урана для десятков стран мира, включая западные.

Существующие запасы ядерного топлива в странах ЕС, по мнению экспертов, позволят атомным станциям работать ещё от двух до трех лет без новых поставок. Однако в случае прекращения поставок из России или введения санкций на российский уран, значительное число реакторов может столкнуться с серьёзными перебоями в работе. Проблема усугубляется тем, что переоборудование реакторов под альтернативное топливо требует времени и значительных финансовых вложений.

Существует и геополитический риск. Аналитики опасаются, что Россия может использовать свою роль как ключевого поставщика ядерных материалов в качестве инструмента политического давления на ЕС. Это вызывает серьёзную озабоченность среди западных политиков и экспертов в области энергетики.

Некоторые страны ЕС уже начали предпринимать шаги к снижению зависимости от российского ядерного топлива. Так, США и Европейская комиссия в 2023 году подписали соглашение о совместном финансировании проектов по разработке альтернативных поставщиков топлива для реакторов ВВЭР. Также ведётся работа по увеличению поставок обогащённого урана из Канады и Казахстана.

Кроме того, Франция и Германия инвестируют в развитие собственных обогатительных мощностей, однако на реализацию этих планов уйдут годы. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе полностью отказаться от сотрудничества с "Росатомом" будет крайне сложно.