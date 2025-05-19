Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

The Brussels Times: Россия может устроить Европе неприятности с ураном

Экономика

В последние годы страны Евросоюза декларируют стремление к снижению зависимости от российских энергоресурсов. Однако как отмечает бельгийское издание The Brussels Times, в вопросе поставок урана, напротив, зависимость Европы от России не только сохраняется, но и усиливается.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

В 2024 году ЕС закупил у России урановой продукции на сумму более 700 миллионов евро. В этот объем входят поставки как необработанного, так и обогащённого урана, а также ядерного топлива. Эти материалы являются критически важными для работы атомных электростанций, которые производят около 25 процентов всей электроэнергии в Европейском союзе.

Несмотря на то, что в структуре общего энергетического импорта из России, который в 2024 году оценивается в 22 миллиарда евро в год, доля урана составляет сравнительно малую часть, его стратегическая значимость переоценить трудно. Уран — это не просто сырье, а ключевой компонент энергетической безопасности.

По данным Агентства по ядерной энергии и Международного агентства по атомной энергии, Россия на сегодняшний день обеспечивает до 38 процентов потребностей ЕС в обогащённом уране.

Особенно остро проблема стоит для стран Восточной и Центральной Европы, где до сих пор функционируют атомные реакторы советской конструкции ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы). Таких реакторов в ЕС остается 19, и почти все они зависят от топлива, которое поставляет российская госкорпорация "Росатом".

В отличие от нефти и газа, уран имеет ограниченное число поставщиков и требует особой инфраструктуры для обогащения, транспортировки и утилизации. Страны ЕС полностью зависят от импорта урана, поскольку собственной добычи практически не ведут. Например, добыча урана во Франции, которая ранее была одним из лидеров в этом сегменте, прекратилась еще в 2001 году.

Кроме России, основные мировые производители урана — это Казахстан, Канада, Австралия и Намибия. Однако переработка и обогащение урана — это сложный и высокотехнологичный процесс, в котором Россия остается мировым лидером. Российские предприятия предоставляют услуги по обогащению урана для десятков стран мира, включая западные.

Существующие запасы ядерного топлива в странах ЕС, по мнению экспертов, позволят атомным станциям работать ещё от двух до трех лет без новых поставок. Однако в случае прекращения поставок из России или введения санкций на российский уран, значительное число реакторов может столкнуться с серьёзными перебоями в работе. Проблема усугубляется тем, что переоборудование реакторов под альтернативное топливо требует времени и значительных финансовых вложений.

Существует и геополитический риск. Аналитики опасаются, что Россия может использовать свою роль как ключевого поставщика ядерных материалов в качестве инструмента политического давления на ЕС. Это вызывает серьёзную озабоченность среди западных политиков и экспертов в области энергетики.

Некоторые страны ЕС уже начали предпринимать шаги к снижению зависимости от российского ядерного топлива. Так, США и Европейская комиссия в 2023 году подписали соглашение о совместном финансировании проектов по разработке альтернативных поставщиков топлива для реакторов ВВЭР. Также ведётся работа по увеличению поставок обогащённого урана из Канады и Казахстана.

Кроме того, Франция и Германия инвестируют в развитие собственных обогатительных мощностей, однако на реализацию этих планов уйдут годы. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе полностью отказаться от сотрудничества с "Росатомом" будет крайне сложно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы энергетика
Новости Все >
Безопасное путешествие с собакой: авто, поезд или самолёт
Одна привычка, которая продлевает жизнь: признание долгожительницы
Вот почему у вас не получаются стрелки — 5 главных ошибок
Вихревые электроны внутри молекул: что открыли российские физики
Дача в СССР: территория отдыха или клуб огородника?
Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона Люпена: чего ждать?
Ближний Восток на перепутье: Россия возьмёт инициативу в свои руки
Без костра, но с корочкой: идеальный шашлык на сковороде
Не ждите, пока запах начнёт отравлять дом — спасите раковину за 3 минуты
Троллейбус СССР: царь городских дорог и кошмар проводов
Сейчас читают
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Не ждите, пока запах начнёт отравлять дом — спасите раковину за 3 минуты
Троллейбус СССР: царь городских дорог и кошмар проводов
Будущее под давлением: как технологии меняют добычу трудной нефти
Польша как вассал: США готовят Восточную Европу к новому энергетическому порядку
Как заставить фиалку цвести без перерыва — простой способ с сахаром
Смертельная экзотика: почему туристы стремятся в одну из самых опасных стран мира, несмотря на угрозу жизни
7 признаков, что ваша кошка просит о помощи — не игнорируйте
Когда пятки — сцена, а ногти — артисты: модный педикюр, который приковывает взгляды
Не ради Украины: истинная причина войны Запада против России взорвёт мозг
Как вырастить шампиньоны на даче без подвала и хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.