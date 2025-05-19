Китай продолжает сокращать вложения в гособлигации США

3:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Минфина США, на конец марта 2025 года объём вложений России в американские государственные облигации сократился до 35 миллионов долларов. Чтона один миллион долларов меньше, чем в феврале, когда он составлял 36 миллионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Это продолжение устойчивой тенденции по сокращению российских инвестиций в госдолг США, наблюдаемой с 2018 года.

Как показывает статистика, из общего объёма в 35 миллионов долларов 32 миллиона приходятся на долгосрочные бумаги, а три миллиона — на краткосрочные. Месяцем ранее структура была несколько иной: 30 миллионов в долгосрочных облигациях и шесть миллионов в краткосрочных, что указывает на изменение приоритетов в структуре вложений.

Такое сокращение российских вложений в американские гособлигации происходит на фоне длительного политического и экономического противостояния между Москвой и Вашингтоном.

После введения первых санкций против России в 2014 году и особенно после обострения геополитической ситуации в 2022 году, Банк России практически полностью ликвидировал свой портфель американских трежерис, который ранее превышал 150 миллиардов долларов. Россия целенаправленно проводит политику дедолларизации своих резервов, перенося средства в другие активы — например, в золото, юани и евро.

На фоне этого общего тренда продолжается активное участие других стран в финансировании госдолга США. Япония остается крупнейшим держателем американских казначейских обязательств. В марте ее портфель вырос до 1,131 триллиона долларов по сравнению с 1,126 триллиона в феврале. Рост на пять миллиардов может быть связан с умеренным спросом на безопасные активы и валютными интервенциями Банка Японии.

Интересно, что Великобритания и Китай поменялись местами в списке крупнейших держателей. Великобритания вышла на второе место, увеличив свои вложения с 750,3 миллиарда долларов до 779,3 миллиарда, тогда как Китай, напротив, сократил свои инвестиции с 784,3 миллиарда до 765,4 миллиарда долларов.

Падение интереса Китая к американскому долгу может быть связано с желанием сократить зависимость от доллара и снизить риски, связанные с потенциальными санкциями и торговыми конфликтами.

По последним данным, общий объём американского госдолга, находящегося в обращении, превышает 34 триллиона долларов, и значительная его часть остается в руках иностранных инвесторов, несмотря на растущие процентные ставки и макроэкономические риски.

Таким образом, Россия продолжает дистанцироваться от американского финансового рынка, тогда как другие мировые экономики продолжают использовать гособлигации США как инструмент сохранения резервов и управления валютной ликвидностью.

При этом Китай продолжает постепенно избавляться от американских гособлигаций. За несколько лет вложения были сокращены почти на 400 миллиардов долларов.