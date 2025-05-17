Формула успеха: как конференции и форумы становятся двигателями прогресса

Медицина, миллионы и новые смыслы: почему деловые мероприятия стали точкой роста

После пандемии индустрия деловых мероприятий переживает перерождение: бизнес-форумы и научные конференции вновь собирают сотни участников и приносят миллионы в бюджеты городов. О том, почему конференции — это не просто сцена и кофе-брейки, а настоящий инструмент развития экономики, здравоохранения и науки, Pravda.Ru рассказала эксперт по международным событиям Янина Агаповичева.

Фото: Фото из личного архива Янины Агаповичевой Эксперт по международным событиям Янина Агаповичева

— Янина, конференции часто воспринимаются как узкопрофильные мероприятия — полезные, но исключительно для специалистов. Почему вы считаете это заблуждением?

— Потому что крупные мероприятия давно вышли за рамки профессиональных тусовок. Это настоящие экономические и социальные драйверы. Подумайте: любая международная конференция — это не только лекции и нетворкинг. Это аренда площадок, гостиницы, транспорт, кейтеринг, техническое обеспечение, маркетинг, сувенирная продукция, переводчики, дизайнеры. Всё это — локальные контракты, рабочие места, движение капитала.

Например, на одну крупную международную конференцию могут приехать 1,5-2 тысячи человек. Каждый из них живёт, питается, перемещается, тратит деньги. Это прямое вливание в экономику. Более того, такие события улучшают имидж региона, делают его точкой притяжения для инвесторов и экспертов. Особенно если речь о науке, здравоохранении, технологиях — то есть о темах, которые формируют будущее.

— Как вы справлялись с организацией мероприятий в пандемийный период, когда офлайн-события оказались под запретом?

— Мы оказались в непростой ситуации. У нас был ежегодный цикл семинаров по тревел-медицине — казалось бы, нишевое направление, но в пандемию оно стало сверхактуальным: вакцинация, ограничения на поездки, страхование, новые стандарты безопасности. Мы приняли решение не отменять мероприятия, а полностью перевести их в онлайн.

Организовали серию вебинаров с международными спикерами: из Москвы, Израиля, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Но самым неожиданным стало то, что начали активно подключаться врачи из отдалённых регионов России — Якутия, Калининград, Камчатка. Люди писали: "Раньше у нас не было ни бюджета на командировку, ни возможности оставить практику на несколько дней". А тут — доступ к мировым знаниям, к диалогу с экспертами.

И вдруг мы увидели, как в чате вебинара разворачивается настоящее профессиональное сообщество: обсуждения редких случаев, рекомендации, совместные инициативы. То, что мы изначально задумывали как "временную замену очному формату", превратилось в платформу развития и объединения. Это было мощно.

— Получается, что конференции могут влиять не только на экономику, но и на здравоохранение?

— Абсолютно верно. Когда врач из условного Биробиджана может напрямую задать вопрос специалисту из Хайфы или Берлина — это уже не просто обучение, это интеграция в международный контекст. Это устранение профессиональной изоляции, которая десятилетиями была реальностью для региональных специалистов.

И, что не менее важно — это формирование доверия к системе. Когда медицинское сообщество видит, что знания доступны, что профессионализм не зависит от географии — это поднимает уровень всей системы здравоохранения.

— Как меняется экономика города, когда он становится площадкой для крупных мероприятий?

— Меняется колоссально. Прежде всего, растёт спрос на гостиницы, рестораны, транспортные услуги, аренду техники. Один участник тратит в несколько раз больше, чем среднестатистический турист. И приезжает он не в разгар сезона, а в так называемые "низкие" месяцы — когда городу особенно нужны загрузка и деньги. То есть это грамотное распределение туристического потока.

Кроме того, такие мероприятия стимулируют улучшение инфраструктуры: ремонтируются дороги, усиливается связь, появляется общественный транспорт в удалённых районах. Это важно не только для гостей, но и для самих жителей.

— Какие изменения происходят в городе в долгосрочной перспективе?

— Если говорить о действительно крупных форумах, особенно с международным участием, то это еще и фактор политической и имиджевой значимости. Власти начинают по-другому относиться к городу как к "витрине" — это стимулирует системные улучшения. У нас был кейс, когда для конференции экстренно расширяли пропускную способность аэропорта и усиливали скоростной интернет в центре города.

Появляются новые рабочие места: от event-менеджеров до технических специалистов и переводчиков. Растет спрос на услуги малого бизнеса: кейтеринг, флористика, декор, логистика, IT. Всё это запускает долгосрочные экономические процессы.

— Помимо экономики и инфраструктуры, есть ли какой-то социальный эффект?

— Он огромен. Во-первых, это рост самоуважения у людей, особенно в регионах: когда твой город становится площадкой для события федерального или международного масштаба, ты иначе на него смотришь. Во-вторых — это нетворкинг, рождение новых идей, стартапов, научных инициатив. Часто именно в кулуарах конференций начинают сотрудничать люди из совершенно разных областей — и рождается нечто новое.

В-третьих — это поддержка локальной культуры. Мы всегда стараемся включить в программу событий элементы культурного кода региона: от гастрономии до экскурсионных маршрутов. Это даёт городу возможность заявить о себе в полной мере.

— Особый интерес вызывают медицинские и научные мероприятия. В чём их уникальность?

— Они формируют будущее — в самом прямом смысле. Именно на таких событиях презентуются новые подходы, результаты исследований, международные практики. Часто они проходят при участии фармацевтических гигантов, производителей медицинского оборудования, научных центров. Это значит — инвестиции, международное внимание, рост авторитета региона.

Когда, например, Казань или Екатеринбург становятся площадкой для форума по кардиохирургии или биотехнологиям, это повышает статус города как центра передовой науки. И это не только престиж, это реальные деньги, развитие научной базы, повышение интереса студентов и молодых специалистов.

— Получается, конференции действительно могут менять систему здравоохранения?

— Безусловно. Доступ к лучшим знаниям, контакт с международными практиками, участие в профессиональном сообществе — всё это формирует новую культуру в медицине. Люди начинают мыслить иначе, подходить к лечению иначе, взаимодействовать по-другому. А это, в свою очередь, влияет на пациента. Получается цепная реакция улучшений.

— Куда, по-вашему, движется индустрия деловых мероприятий сегодня? Какие тренды вы наблюдаете?

— Главный тренд — устойчивое развитие. Это не просто модный термин, это уже обязательная норма. Всё больше мероприятий используют цифровые технологии, отказываются от пластика, привлекают локальных подрядчиков, минимизируют углеродный след.

Ещё один важный вектор — гибридные форматы. Комбинация онлайн и офлайн позволяет расширять аудиторию и вовлекать людей, которые физически не могут присутствовать. Это особенно важно для таких стран, как Россия, где расстояния гигантские.

И третий тренд — смысловая насыщенность. Сегодня людям важно не просто "послушать доклады", а получить реальную пользу, доступ к кейсам, возможность взаимодействия. Поэтому формат сессий меняется: больше интерактива, воркшопов, практических блоков.

Конференции и форумы — это уже не только профессиональная рутина и галочка в годовом плане. Это мощнейший инструмент развития — экономического, социального, научного. Особенно в условиях перманентных вызовов: от пандемий до технологических сдвигов. Важно лишь научиться их правильно использовать — и тогда любой регион может стать не только участником, но и центром прогресса.