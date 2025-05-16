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Олег Артюков

Американский миллиардер объяснил, почему золото будет дорожать

2:57
Экономика

В первом квартале 2025 года инвестиционный фонд Greenlight Capital, основанный миллиардером Дэвидом Эйнхорном, зафиксировал доходность на уровне 8,2 процента, значительно опередив индекс S&P 500.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Основной вклад в успешные результаты фонда внесли инвестиции в золото, которое стало ключевым активом в портфеле компании.

Рост цен на золото, по мнению аналитиков, был обусловлен в первую очередь макроэкономической нестабильностью, включая опасения по поводу усиления инфляционного давления и усиления тарифных барьеров.

На фоне этих факторов инвесторы традиционно рассматривают золото как защитный актив, способный сохранить стоимость при ухудшении экономической ситуации. В апреле 2025 года цена на золото достигла исторического максимума — около 3500 долларов за тройскую унцию.

Несмотря на последующее умеренное снижение цен, связанное с публикацией более сдержанных данных по инфляции, Эйнхорн сохраняет оптимистичный взгляд на перспективы золота.

Он считает, что дальнейшее удорожание металла будет обусловлено не только инфляцией, но в большей степени — снижением доверия к фискальной и монетарной политике США.

По его мнению, текущий курс американского правительства можно охарактеризовать как "чрезвычайно агрессивный" — несмотря на растущий дефицит бюджета, не предпринимаются реальные шаги по его сокращению.

Аналитики отмечают, что в последние годы госдолг США превысил 34 триллиона долларов, а дефицит федерального бюджета стабильно превышает 1,5 триллиона долларов в год.

Политическое согласие обеих партий не трогать этот вопрос до наступления острого кризиса только усиливает тревожность инвесторов. В таких условиях золото рассматривается не просто как антиинфляционный инструмент, а как защита от потери доверия к фиатным валютам и государственным обязательствам.

Сам Эйнхорн не исключает дальнейшего роста котировок золота, но при этом выражает осторожность относительно слишком резких скачков. Он считает приемлемыми и желательными уровни в диапазоне 3500-3800 долларов за унцию, но полагает, что более экстремальные значения, такие как 30 000 или 50 000 долларов, маловероятны и потенциально дестабилизирующи для мировой финансовой системы.

Золото стало крупнейшим драйвером роста доходности Greenlight Capital в первом квартале, и фонд планирует и далее использовать этот актив как ключевой элемент своей инвестиционной стратегии в условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото инвестиции
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