Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

В Албании проходит саммит Европейского политического сообщества. Есть и такая организация с целями поговорить о политике. В этот раз об эмбарго на торговлю с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Нонсенс — Албания проводит политические дебаты о России

Организация саммита стоила Тиране 4,5 млн евро бюджетных денег, но он посвящён не проблемам Албании, которая хочет, но не никак может вступить в ЕС. Тема саммита — "Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия". Повестка сосредоточена на обсуждении новых санкций против РФ "в случае провала мирных переговоров в Стамбуле".

Европейских бонз ничуть не смущает, что они собираются в стране, где только что на выборах в парламент зафиксированы огромные нарушения в голосовании по молдавскому сценарию — победу нужным людям дали голоса диаспоры. Победу в четвёртый раз одержала Социалистическая партия Эди Рамы, который завоевал расположение Запада, принимая мигрантов из Италии и размещая афганцев, ожидающих оформления визы в США. В кулуарах его называют наркодилером Европы, так как через Албанию и Косово идёт поток наркотрафика в ЕС, отмываются преступные деньги и гибнут европейцы. Вот против кого нужны бы санкции ЕС, а не против России.

Возможно ли полное торговое эмбарго против РФ?

Вернёмся к саммиту, Владимир Зеленский приехал на встречу с покровителями. Сегодня в Тиране он встретится с Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем, Реджепом Эрдоганом. Они будут обсуждать " пути прекращения войны на Украине". Как пишет Politico, предлагается ввести полное торговое эмбарго, которое, по словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, "может задушить раз и навсегда экономику России".

Глобалисты вдохновлены идеей американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил ввести пошлины на покупателей российских ресурсов в размере 500%, если Россия "не прекратит агрессию против Украины".

Любой экономист популярно объяснит Грэму и его последователям в ЕС, почему это не работает. Поскольку Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, то они являются и основными целями этой меры. По данным министерства торговли США, страна импортирует товары на 500 млрд долларов из Китая и на 80 млрд долларов из Индии. То есть Грэм намерен ввести пошлины почти на 3 трлн долларов. Отличная идея — и нет как нет дефицита бюджета США (2 трлн долларов). Но недавние тарифы Дональда Трампа, от которых он отказался из-за негативных последствий для экономики США, были рассчитаны на сумму примерно в 3,5 раза меньшую (145% на Китай и 27% на Индию).

Кроме того, прекращение экспорта российских нефти и газа привело бы к росту мировых цен, так как он составляет до 30% потребительского рынка. Например, первоначальной реакцией на нефтяные санкции в 2022 году после начала СВО стало повышение цены на нефть на 25 долларов за баррель. И если бы не экономическое стимулирование эпохи пандемии, вполне могла бы начаться мировая рецессия.

Капитализм не способен поддерживать санкции

После всех санкций, даже усиленных Джозефом Байденом перед уходом, экспорт российской нефти восстановился. По очень простой причине — при капитализме всегда найдутся желающие купить товар дешевле, чем он продаётся на рынке, и продать его подороже как свой или как продукты его переработки. Турция — очень хороший пример, интересно как Эрдоган будет поддерживать эмбарго, если турецкие компании активно участвуют в развитии российского параллельного рынка.

Как показала практика, западные санкции против РФ не работают. А если и работают, то в основном наносят ущерб тем странам, которые их ввели, понижая их конкурентоспособность. Таких Владимир Путин недавно назвал "придурками". Так что они поговорят, потратив денежки Тираны, и разойдутся, отдав должное "мужеству" Зеленского и Украины. Кстати, в антироссийской повестке саммита активно принимают участие президенты Азербайджана и Армении, замеченные в кулуарах распивающими кофе.

Уточнения

Тира́на (алб. Tiranë, Tirana) — столица и крупнейший город Албании, главный политический, экономический и культурный центр страны.



Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова.

