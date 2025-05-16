В Албании проходит саммит Европейского политического сообщества. Есть и такая организация с целями поговорить о политике. В этот раз об эмбарго на торговлю с Россией.
Организация саммита стоила Тиране 4,5 млн евро бюджетных денег, но он посвящён не проблемам Албании, которая хочет, но не никак может вступить в ЕС. Тема саммита — "Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия". Повестка сосредоточена на обсуждении новых санкций против РФ "в случае провала мирных переговоров в Стамбуле".
Европейских бонз ничуть не смущает, что они собираются в стране, где только что на выборах в парламент зафиксированы огромные нарушения в голосовании по молдавскому сценарию — победу нужным людям дали голоса диаспоры. Победу в четвёртый раз одержала Социалистическая партия Эди Рамы, который завоевал расположение Запада, принимая мигрантов из Италии и размещая афганцев, ожидающих оформления визы в США. В кулуарах его называют наркодилером Европы, так как через Албанию и Косово идёт поток наркотрафика в ЕС, отмываются преступные деньги и гибнут европейцы. Вот против кого нужны бы санкции ЕС, а не против России.
Вернёмся к саммиту, Владимир Зеленский приехал на встречу с покровителями. Сегодня в Тиране он встретится с Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем, Реджепом Эрдоганом. Они будут обсуждать " пути прекращения войны на Украине". Как пишет Politico, предлагается ввести полное торговое эмбарго, которое, по словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, "может задушить раз и навсегда экономику России".
Глобалисты вдохновлены идеей американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил ввести пошлины на покупателей российских ресурсов в размере 500%, если Россия "не прекратит агрессию против Украины".
Любой экономист популярно объяснит Грэму и его последователям в ЕС, почему это не работает. Поскольку Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, то они являются и основными целями этой меры. По данным министерства торговли США, страна импортирует товары на 500 млрд долларов из Китая и на 80 млрд долларов из Индии. То есть Грэм намерен ввести пошлины почти на 3 трлн долларов. Отличная идея — и нет как нет дефицита бюджета США (2 трлн долларов). Но недавние тарифы Дональда Трампа, от которых он отказался из-за негативных последствий для экономики США, были рассчитаны на сумму примерно в 3,5 раза меньшую (145% на Китай и 27% на Индию).
Кроме того, прекращение экспорта российских нефти и газа привело бы к росту мировых цен, так как он составляет до 30% потребительского рынка. Например, первоначальной реакцией на нефтяные санкции в 2022 году после начала СВО стало повышение цены на нефть на 25 долларов за баррель. И если бы не экономическое стимулирование эпохи пандемии, вполне могла бы начаться мировая рецессия.
После всех санкций, даже усиленных Джозефом Байденом перед уходом, экспорт российской нефти восстановился. По очень простой причине — при капитализме всегда найдутся желающие купить товар дешевле, чем он продаётся на рынке, и продать его подороже как свой или как продукты его переработки. Турция — очень хороший пример, интересно как Эрдоган будет поддерживать эмбарго, если турецкие компании активно участвуют в развитии российского параллельного рынка.
Как показала практика, западные санкции против РФ не работают. А если и работают, то в основном наносят ущерб тем странам, которые их ввели, понижая их конкурентоспособность. Таких Владимир Путин недавно назвал "придурками". Так что они поговорят, потратив денежки Тираны, и разойдутся, отдав должное "мужеству" Зеленского и Украины. Кстати, в антироссийской повестке саммита активно принимают участие президенты Азербайджана и Армении, замеченные в кулуарах распивающими кофе.
Тира́на (алб. Tiranë, Tirana) — столица и крупнейший город Албании, главный политический, экономический и культурный центр страны.
Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова.
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